Salvador chegou a Kiev e foi recebido "como um Beatle"

Mas só quando a "Bulgária ficou em segundo lugar no televoto" é que acreditaram que a vitória não escapava.



Era difícil "adivinhar uma vitória em concreto" pois havia três canções dadas como favoritas. "Sempre temi mais a búlgara do que a italiana" disse Nuno Galopim.



"Amar pelos dois" foi também o resultado de uma nova forma como a RTP desenvolveu o Festival este ano.



"Foi devolver o Festival aos músicos", disse Nuno Galopim. "Este ano pensamos numa nova maneira de abordarmos as canções e os seus compositores, deixando-lhes depois a liberdade de escolher o seu artista, promovemos esta plataforma para que se descobrisse os valores da verdade da identidade da emoção que o Salvador tão bem representou".



"Aquela arena em Kiev fazia silêncio quando ele cantava", lembrou o crítico.



Para o compositor e músico Tozé Brito, a música tinha para ganhar o facto de ser "linda, é simples, é eficas, tem uma melodia fantástica, harmonicamente muito bem construída, a letra lindissima e é de uma singeleza, de uma pureza, de uma ternura, que é muito difícil fazer".



Mas as palavras elogiosas foram ainda mais para Luísa Sobral.



"O que é difícil é fazer simples e fazer bonito e a Luísa... o Salvador tem o mérito fantástico nesta vitória, mas não me canso de dizer não se esqueçam do mérito da Luísa porque sem canção não há intérprete", referiu Tozé Brito.



A Salvador, o músico português recomendou "dá-lhes com a alma" revelou, destacando depois o incrível efeito das mãos do vencedor do Festival.



"Se se fizesse um blackout e se só se vissem as mãos, era capaz de ganhar", refere. "Aquela fragilidade é uma força estranha" acrescentou, referindo que Salvador é "muito bom em palco".