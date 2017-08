Salvador Sobral cancela atuações em Faro e Anadia "por indicação médica"

Lusa 29 Ago, 2017, 13:54 | Cultura

"Por indicação médica, Salvador Sobral não poderá cumprir com os compromissos profissionais agendados para os próximos dias. O músico terá de parar a sua atividade por alguns dias para controlo da sua condição de saúde", refere a Fado in a box, agência que representa o cantor, num comunicado hoje divulgado.

Assim, estão canceladas as atuações de Salvador Sobral no Festival F, na quinta-feira a solo, no âmbito da digressão de apresentação de "Excuse Me", e na sexta-feira com os Alexander Search, bem como o espetáculo que tinha marcado em Anadia no sábado.

De acordo com a Fado in a box, "a nova data para o espetáculo de Anadia será anunciada em breve".

A agência prevê que o músico regresse aos palcos a 08 de setembro, para uma atuação no Festival Internacional de Cultura de Cascais.

Salvador Sobral, 27 anos, venceu em maio o Festival Eurovisão da Canção, em Kiev, com o tema "Amar pelos dois", escrito pela irmã, Luísa Sobral.

A vitória no Festival RTP da Canção aconteceu contra todas as expectativas: entre uma eliminatória e a final foi sujeito a uma intervenção cirúrgica. A fragilidade estendeu-se à atuação em Kiev, com a irmã a substituí-lo nos primeiros ensaios, por motivos de saúde, como destacaram as agências internacionais de notícias, presentes na Eurovisão.

A visibilidade nacional e internacional do músico surgiu um ano depois de ter editado o álbum de estreia, "Excuse me", marcado pelo jazz e pela pop e com o qual tem andado em digressão pelo país há vários meses.

Em junho, Salvador Sobral revelou que está a preparar num disco novo. Num concerto em julho no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, apresentou alguns temas novos.

Desde a vitória do Festival Eurovisão da Canção os concertos do músico têm esgotado um pouco por todo o país.

Salvador Sobral é também vocalista do projeto Alexander Search, cujo disco de estreia foi editado em junho e que foi apresentado ao vivo pela primeira vez no festival Super Bock Super Rock, que decorreu em julho em Lisboa.

O projeto, idealizado pelo pianista e compositor Júlio Resende, parte de letras da autoria de Alexander Search, um dos heterónimos ingleses de Fernando Pessoa. Nele, os músicos assumem personagens.

Salvador Sobral é Benjamin Cymbra, Júlio Resende é Augustus Search, o músico eletrónico André Nascimento é Sgt. William Byng, o baterista Joel Silva é Mr. Tagus e o guitarrista Daniel Neto é Marvell K.