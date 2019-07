Salvatore Ganacci e Nicky Romero atuam na Pampilhosa da Serra em agosto

Lusa01 Jul, 2019, 13:38 | Cultura

O vice-presidente da Câmara Municipal da Pampilhosa da Serra, Jorge Custódio, disse à agência Lusa que o concerto do DJ Emir Kobilic, mais conhecido por Salvatore Ganacci, radicado na Suécia, realiza-se no dia 24, um sábado, "um dos dias mais importantes do festival".

No mesmo dia, o programa inclui a participação dos DJ É-me e Kamala, no palco da praia fluvial do rio Unhais, nesta vila do distrito de Coimbra.

Para o dia 23, uma sexta-feira, está também confirmada a atuação de Nicky Romero, num serão a que se juntam outros nomes: DJ CØDE, Hugo Tabaco e I Love Baile Funk.

Desta vez, o festival decorre de 17 a 25 de agosto e realiza-se sob o lema "Reborn" (do inglês, "Renascer"), constituindo um apelo dos organizadores aos visitantes para que participem no renascimento do concelho, um dos mais fustigados pelos incêndios nas últimas décadas, especialmente em 2017.

"Os festivaleiros podem ajudar na limpeza das linhas de água e na sementeira de novas árvores", disse o social-democrata Jorge Custódio.

Na compra do bilhete, as pessoas recebem a pulseira com que são identificadas no acesso aos concertos dos dias 23 e 24, com Nicky Romero e Salvatore Ganacci, respetivamente, e uma saqueta com sementes de pinheiro para que, durante os seus passeios pelo concelho, as possam disseminar nas áreas devastadas pelo fogo.

"O Seaside Sunset é um festival de música diferenciador. Todos podem ajudar a Pampilhosa da Serra e o interior a renascer", acrescentou.

Os bilhetes, que podem ser adquiridos `online` no portal do festival, custam 20 euros (dois dias) e 15 euros (um dia).

Nas proximidades, existe um espaço de campismo com capacidade para mil pessoas, sendo exigida inscrição antecipada.

Na edição de 2018, o festival da Pampilhosa da Serra reuniu mais de oito mil pessoas nas duas noites de concertos, segundo a autarquia presidida por José Brito.

Ao longo de nove dias, a par da música, o programa deste ano volta a incluir outras atividades de participação livre, como `fitness on water`, `aqua jump`, aulas de `afro house`, `zumba fitness` e jogos no rio, entre outras.

"O Seaside Sunset Sessions é muito mais do que um festival de música. Mistura os amigos com a família, o campismo com as atividades, a música com a natureza", realça a organização.

Patrocinado pelo empresário Acácio Teixeira, oriundo da Pampilhosa da Serra e dono da firma Seaside, o festival tira partido de um palco montado sobre as águas do Unhais.

O serviço de campismo é gratuito, na modalidade de `camping`, havendo outras opções disponíveis a preços reduzidos, como `glamping`, aluguer de tendas e `tipis`.