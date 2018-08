Samba de Maria Rita vai agitar Viseu no sábado

Lusa24 Ago, 2018, 15:03 | Cultura

"Tenho 16 anos de carreira e há 15 anos que venho a Portugal. Já fiz `shows` em diversas cidades, fora dos grandes circuitos, mas nunca fui a Viseu", disse à agência Lusa a artista brasileira, que está em Portugal a apresentar o seu novo trabalho, intitulado "Amor e Música".

Hoje à noite, Maria Rita atua no Casino Estoril e, no sábado, estará no interior do país, em Viseu, onde decorre a 626.ª Feira de São Mateus.

A filha de Elis Regina e de César Camargo Mariano contou que não cria expectativas relativamente ao público, seja ele português ou brasileiro, subindo sempre ao palco "com a alma preparada para uma conquista".

"Eu exijo muito de mim. Eu exijo que dê tudo o que possa dar para conquistar aquelas pessoas que escolheram sair de suas casas para me ver cantar", realçou.

Maria Rita disse sentir "uma relação muito positiva do povo português para com a música brasileira" e que, por isso, fica tranquila.

"Entendo que as pessoas que escolhem sair de casa para me ver têm uma generosidade, já têm uma abertura, uma recetividade", acrescentou.

O espetáculo que vai apresentar não foge às mensagens sociais: "Não é um `show` declaradamente político, mas é um `show` que tem mensagens muito importantes do momento que a gente vive no Brasil, de muitas incertezas".

Segundo a artista brasileira, "embora a instrumentação do samba leve as pessoas a agitarem-se, as mensagens das músicas passeiam por um universo que vai tocar o público português", habituado ao fado sofrido.

"O samba mente um pouco, porque tem essa ideia de alegria, mas tem mensagens muito profundas, muito sofridas", frisou, considerando que "isso faz com que o público português se consiga identificar".

Maria Rita referiu à agência Lusa que, no futuro, possivelmente continuará a apostar no samba, por ser nele que se sente mais completa.

"Justamente por o samba permitir que a faceta da Maria Rita feliz e alegre apareça tanto como a da Maria Rita que sofre, que questiona, que precisa de esperança. O samba dá-me tudo isso. Sinto-me muito completa enquanto artista", contou.

A cantora brasileira avançou que tem muitos projetos na cabeça.

"No ano passado, no Rock in Rio Brasil, eu fiz um `show` cantando Ella Fitzgerald. É um projeto que muita gente pede para eu desenvolver", exemplificou.

Produzir outros artistas, "entrar em estúdio e aprender mais" e voltar a estudar são outros planos.

"Ideias não faltam, sou muito inquieta", admitiu.

Lançado em janeiro, "Amor e Música" é o oitavo álbum da discografia de Maria Rita. Com direção e produção da cantora, este trabalho conta com a colaboração de amigos e parceiros, como Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Marcelo Camelo, Carlinhos Brown, Moraes Moreira, Davi Moraes, Pretinho da Serrinha.

"Viseu receberá uma das estrelas maiores e mais singulares da música brasileira, num especial momento de relançamento internacional da artista", considerou o vereador da Cultura na Câmara de Viseu e gestor da Feira de São Mateus, Jorge Sobrado.

O vereador espera que Maria Rita faça em Viseu "um espetáculo contagiante e memorável", com "casa cheia", num concerto que será único na Região Centro.

A 626.ª Feira de São Mateus de Viseu, que abriu no dia 09, prolonga-se até ao dia 16 de setembro.