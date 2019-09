Santarém Jazz Fest a 27 e 28 de setembro com Jack Broadbent em destaque

Lusa19 Set, 2019, 16:33 | Cultura

Iniciativa do Centro Cultural Regional de Santarém (CCRS), o Santarém Jazz Fest realiza-se este ano em parceria com o projeto municipal Santarém Cultura, afirma uma nota da Câmara de Santarém.

O festival começa no dia 27, às 21:30, com a atuação dos Círculo, com Luís Figueiredo, Rita Maria e Mário Franco a "jogar com a música como crianças que brincam", tocando instrumentos, cantando, e usando "o corpo e a criatividade para dar forma a temas originais".

Na mesma noite, Bernardo Tinoco, João Almeida, João Fragoso e João Pereira, que constituem o Quarteto Garfo, apresentam composições originais, improvisação e "algumas composições escritas por músicos de referência para os elementos desta formação", refere o comunicado.

A segunda noite do festival começa com Manuel Brito, José Pedro Coelho, Gonçalo Moreira e José Marrucho, do Quarteto Manuel Brito, "banda formada por consumados artistas do panorama musical nacional, amigos e colegas de longa data que se reencontram no Convento de S. Francisco para, pela primeira vez, apresentar um poderoso reportório de temas originais inéditos que refletem uma profunda exploração das abordagens harmónicas e rítmicas do Jazz contemporâneo".

O festival encerra com o concerto de Jack Broadbent, "talentoso cantor e compositor que tem deixado públicos fascinados com os seus espetáculos ao vivo e com o seu estilo inigualável de tocar `slide guitar`", acrescenta.

Com um custo de 10 euros para um dia ou de 15 euros para os dois dias do festival, os bilhetes estão à venda no Teatro Sá da Bandeira, nas bilheteiras online e nas lojas com vendas de bilhetes para espetáculos.