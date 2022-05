Santos Silva assinala Dia Mundial da Língua Portuguesa e salienta desafios do futuro

Augusto Santos Silva está desde quarta-feira no Brasil, país onde está a realizar a sua primeira visita oficial enquanto presidente da Assembleia da República e onde representará Portugal nas comemorações do Dia Mundial da Língua Portuguesa.

Num vídeo gravado na Biblioteca da Assembleia da República, antes de partir para o Brasil, o ex-ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros refere que o Dia Mundial da Língua Portuguesa é "uma consagração aprovada pela UNESCO que tem três significados essenciais".

O primeiro significado, segundo o presidente do parlamento, "é o reconhecimento do português como uma das línguas mais faladas no mundo"

"Outro é a importância que dá à comunidade dos países que falam a língua portuguesa, isto é o conjunto de nove Estado que consideram o português a sua língua oficial ou uma das suas línguas oficiais; e o terceiro - e mais importante - é mostrar que a língua portuguesa é de todos nós. De todos nós que a falamos como língua materna, ou língua que entretanto aprendemos na escola ou fora dela. Uma língua que usamos para nos exprimirmos, para escrevermos, para falarmos para lermos", referiu.

Nesta mensagem, Augusto Santos Silva sustentou a ideia de que "o futuro da língua portuguesa depende de todos" os que a falam e, por essa razão, "é muito importante que o parlamento se associe a esse futuro".

"A mensagem principal que quero transmitir é essa responsabilidade individual de cada um de nós: Fale português, escreva português, comunique em português. Habitue-se a ouvir todos aqueles que falam, que escrevem e criam em português, porque esse é verdadeiramente o futuro da nossa língua comum", acrescentou.