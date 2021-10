Saramago e a tradição nacional juntam-se em "No dia seguinte ninguém morreu"

"No dia seguinte ninguém morreu" é um espetáculo-concerto que cruza o romance "as intermitências da morte", de Saramago, com o universo tradicional português. Um projecto artístico no qual a figura da morte é apresentada como uma mulher que dá e que tira a vida.