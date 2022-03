Saudade de Neal Slavin. Exposição reúne 100 fotografias de 1968 e 2018

No final da década de 60, Neal Slavin fez mais de doze mil fotografias de um Portugal em decadência de regime. Cinquenta anos depois, o fotógrafo norte-americano regressou aos locais que mais o marcaram. As imagens podem agora ser vistas na Galeria World of Wine, em Vila Nova de Gaia.