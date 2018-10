Saudade Theatre atrai poucos portugueses na estreia em Los Angeles

Lusa26 Out, 2018, 08:42 | Cultura

"Ainda nenhum português comprou bilhete, é um sentimento complicado", afirmou o encenador e ator, apesar dos esforços que o Saudade Theatre fez para promover a peça junto da comunidade portuguesa de Los Angeles.

Poderá haver vários motivos para o aparente desinteresse, considerou, incluindo o facto de haver pouca tradição de ida ao teatro em LA, uma cidade virada para o cinema e a televisão.

"É uma realidade que acho importante", declarou. "Sempre achei que o povo português fica à espera para ver se as coisas têm a qualidade que querem e algum nível de sucesso, e depois aparecem", avançou, referindo que "sempre foi assim" a nível das artes.

O ator, que é um dos protagonistas da série "Snowfall" do canal FX, garantiu não ter "nenhum rancor" perante o desinteresse, esperando que mais portugueses assistam à representação durante os três fins de semana em que estará em cena em Los Angeles e sublinhando que "o teatro não é para fazer dinheiro".

Em palco, haverá várias referências portuguesas, desde uma bandeira de Portugal a uma bola da Super Bock. "Há brinquedos e surpresas especificamente feitas para a comunidade portuguesa", adiantou Valle Costa.

Após a estreia de "The Constitution", um dos objetivos do Saudade Theatre será conseguir que a peça seja publicada nos Estados Unidos, de acordo com a missão de expor o mercado norte-americanos a dramaturgos portugueses.

Filipe Valle Costa considera mesmo que "o teatro está a ter uma energia nova" em Portugal e aponta para o sucesso e apoios obtidos por Mickael de Oliveira como exemplo disso.

O autor português irá, inclusive, escrever uma peça especificamente para o Saudade Theatre e já tem deslocação marcada para Los Angeles em outubro de 2019. Os atores que vão protagonizar essa peça são Filipe Valle Costa, Rafael Morais, Diogo Martins e Maria Leite.

"The Constitution" estreia hoje no MiMoDa Studio e estará em cena durante os próximos três fins de semana: 26, 27 e 28 de outubro e 1, 2, 4, 9, 10 e 11 de novembro. Os bilhetes custam 35 dólares, com 10 dólares de desconto para a comunidade portuguesa.