Saudades das "coisas simples" e fé no Espírito Santo juntam emigrantes açorianos em festas nos EUA

Milhares de emigrantes açorianos em Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, concentraram-se por estes dias em Fall River para as festas do Divino Espírito Santo, com "saudades das coisas simples", mas sem vontade de regressar.