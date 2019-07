Saxofonista Trevor Watts dá concerto único com Rodrigo Amado Trio no Cartaxo

Lusa11 Jul, 2019, 18:21 | Cultura

Em comunicado, a Câmara Municipal do Cartaxo (distrito de Santarém) afirma que este será o único concerto em Portugal do trio do saxofonista Rodrigo Amado com Trevor Watts, "lenda incontornável do jazz europeu" e "um dos mais conceituados improvisadores da história do jazz".

O concerto culmina uma residência artística que os músicos iniciaram na região, na passada terça-feira, e que se prolonga até à próxima segunda-feira.

O município realça que Rodrigo Amado recebeu, no dia 01 de junho, o prémio Artista do Ano na Festa do Jazz 2019, sendo "reconhecido quer pela crítica especializada, quer pelo público".

O músico foi nomeado, pelo quarto ano consecutivo, pela El Intruso International Critics Poll como um dos cinco melhores saxofonistas tenor em atividade, numa lista em que surge lado a lado com nomes como Evan Parker, Joe Lovano, Ken Vandermark, Jon Irabagon, Ivo Perelman, Chris Potter e Ingrid Laubrock.

Rodrigo Amado acaba de editar "A History of Nothing" (Trost), o segundo álbum do quarteto que mantém com Joe McPhee, Kent Kessler e Chris Corsano.

Trevor Watts, "autor de uma discografia que ultrapassa os 60" títulos, tem um percurso que "abrange uma grande variedade de estilos, desde o jazz-rock ao afro-jazz, passando pelo jazz mais tradicional até ao mais vanguardista".

"Figura central da improvisação livre inglesa, com um currículo transversal, passou pelos seminais Spontaneous Music Ensemble e Amalgam, além de ter firmado parcerias com músicos como Barry Guy, Veryan Weston, Steve Lacy, Don Cherry, John Stevens e Keith Tippett, entre outros", acrescenta.

O espetáculo, que tem o apoio do município do Cartaxo e custo de entrada de cinco euros, é organizado pela Manifestival.