Seara Nova em exposição na Biblioteca Nacional

“Seara Nova: 100 anos de ação e pensamento crítico” é o tema da exposição que abre ao público, assinalando o centenário desta revista, fundada em 15 de outubro de 1921 por Aquilino Ribeiro, Augusto Casimiro, Azeredo Perdigão, Câmara Reys, Faria de Vasconcelos, Ferreira de Macedo, Francisco António Correia, Jaime Cortesão, Raul Brandão e Raul Proença.Estão previstas visitas guiadas à mostra, uma no dia 22, pelas 15h30, conduzida pelo coordenador do Conselho Científico do centenário da Seara Nova, Luís Andrade, e outra no dia 28, véspera do encerramento da exposição, guiada pelo professor e investigador Daniel Pires.