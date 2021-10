Secretaria de Cultura do Brasil felicita Paulina Chiziane pelo Prémio Camões

A Secretaria Especial de Cultura do Brasil e o presidente da Biblioteca Nacional do país sul-americano, Rafael Nogueira, felicitaram a escritora moçambicana Paulina Chiziane pela conquista do Prémio Camões e pelo "uso exímio" da língua portuguesa.