Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura de Macau distinguido com Honoris Causa

Alexis Tam Chon Weng é o atual Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura da Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China e tem a tutela da Educação, Cultura, Desporto, Saúde, Ação Social, Segurança Social e Turismo.

Nascido em julho de 1962, no Myanmar, estudou na China, em Portugal e na Escócia e "tem promovido políticas ativas de incentivo ao ensino e aprendizagem da língua portuguesa em escolas públicas e privadas do ensino não superior onde o número de alunos e de professores de Português duplicou", segundo um comunicado da Universidade de Lisboa.

A mesma tendência tem sido seguida nos cursos superiores lecionados e ligados à língua portuguesa, em termos de alunos matriculados.

Entre outras medidas, Alexis Tam Chon Weng criou em 2016 um programa de financiamento destinado à elaboração de materiais científicos e pedagógicos para apoio ao ensino da língua portuguesa.

Ao abrigo deste programa foram publicadas mais de duas dezenas de obras e realizadas várias conferências internacionais.

A sua ação no âmbito do ensino e aprendizagem da língua portuguesa utrapassou o espaço de Macau, incrementando o apoio às instituições de ensino superior da China, Tailândia, Vietname, Coreia do Sul e Japão, nomeadamente através da formação de professores, da mobilidade de docentes de língua portuguesa e da difusão de materiais pedagógicos.

Em 2014, por ocasião do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, foi condecorado com a Ordem do Infante D. Henrique.

A cerimónia de atribuição do título de Doutor Honoris Causa vai ter lugar no dia 11 de março, no Salão Nobre da Reitoria da Universidade de Lisboa.