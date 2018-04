Sector dos espetáculos pede apoio de 25 milhões de euros

Foto: Nacho Doce - Reuters

Os trabalhadores vão também pedir uma reunião ao primeiro-ministro e à comissão parlamentar de Cultura.



Depois das explicações dadas na última noite pelo Secretário de Estado da Cultura, André Albuquerque, do Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos, disse que a atual situação das artes não se resolve com remendos.



Para sexta-feira, ao final da tarde, estão agendados vários momentos de protesto dos trabalhadores do sector das artes.



Perante esta polémica, António Costa quis ouvir diretamente o ministro e o secretário de Estado sobre a vaga de protestos.



O secretário de Estado Miguel Honrado explicou que o gabinete de António Costa vai envolver-se diretamente nesta matéria.