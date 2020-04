Segunda sessão do festival Wash Your Hands Say Yeah decorre no domingo

A 12 de abril, o festival vai lançar o seu segundo `live-stream`, com a participação de Frankie Chavez, The Dirty Coal Train, Suave, Adolfo Luxuria Canibal com Marta Abreu, Terry Lee Hale, Budda Guedes, Ash Lewis, Rapaz Improvisado e Oclair, anunciou hoje a organização, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Se na primeira sessão os objetivos do Wash Your Hands Say Yeah (WYHSY) estavam centrados nos conselhos sobre como lidar com a situação da pandemia da covid-19, agora, o festival pretende também "combater a solidão de quem está em casa e chamar a atenção para a situação precária com que se debatem muitos artistas", salientou a organização.

"O sentimento de impotência transformou-se em perseverança e em vontade de retribuir, ainda que de forma modesta, com aquilo que sabemos fazer. Vamos dar-vos música", frisou.

A segunda sessão decorre no domingo, depois das 16:00, podendo ser acompanhada a partir da página de Facebook do festival (https://www.facebook.com/washyourhandssayyeah/).

A iniciativa, que conta com apresentação de Nuno Calado, teve a sua primeira sessão a 29 de março, convidando as pessoas a ouvir música, ficar em casa e lavar as mãos.

Na primeira data, participaram Fast Eddie Nelson, Violeta, We Bless This Mess e Flak, entre outros.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 70 mil.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 311 mortes, mais 16 do que na véspera (+5,4%), e 11.730 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 452 em relação a domingo (+4%).