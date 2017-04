Partilhar o artigo Seis municípios organizam "Circuito de Pesca Aldeias do Xisto" Imprimir o artigo Seis municípios organizam "Circuito de Pesca Aldeias do Xisto" Enviar por email o artigo Seis municípios organizam "Circuito de Pesca Aldeias do Xisto" Aumentar a fonte do artigo Seis municípios organizam "Circuito de Pesca Aldeias do Xisto" Diminuir a fonte do artigo Seis municípios organizam "Circuito de Pesca Aldeias do Xisto" Ouvir o artigo Seis municípios organizam "Circuito de Pesca Aldeias do Xisto"

Tópicos:

Albufeira Cil Vale, Bode, Câa Pedrógão, Figueiró Vinhos Foz, Pesca Aldeias Xisto Pedrógão, Pesca Embarcada Achigã, Pinhal Oleiros Pampilhosa Serra Pedrógão, Vilar,