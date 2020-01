Seiva Trupe. Saudade e respeito por ator e encenador Norberto Barroca

"Associando-se à dor dos familiares e amigos, a Seiva Trupe-Teatro Vivo evoca Norberto Barroca, sabendo que a sua atividade, inclusive no Porto, a isso não se resume, mas que nisso ela, Seiva, e ele, Norberto se integram indissociavelmente numa colaboração que existiu por mais de uma vez...", destacou a companhia de teatro do Porto, numa nota de pesar assinada pelo diretor artístico, Castro Guedes.

Na breve nota enviada às redações, o diretor artístico da Seiva Trupe-Teatro Vivo destacou em particular o espetáculo "Um Cálice de Porto", em que Norberto Barroca foi coautor e encenador.

"Espetáculo que esteve dois anos em cena consecutivamente, de terça a domingo e que, depois, realizou várias outras `voltas`, incluindo uma Volta a Portugal em Bicicleta", recordou Castro Guedes.

"Fica, pois, aqui a homenagem, a saudade e o respeito que o nome de Norberto Barroca, ao deixar-nos, fica indefetivelmente", concluiu a nota, sublinhando a indestrutibilidade do nome do encenador e da memória da sua obra.

Por seu lado, o presidente da assembleia geral do Teatro Experimental do Porto (TEP), Júlio Gago, recordou na sua página no Facebook o "longo currículo" de Norberto Barroca no teatro português e a sua passagem "pelas companhias de maior prestígio" do país, mas sobretudo o período em que "foi diretor artístico" daquele grupo histórico.

Norberto Barroca foi diretor artístico do TEP de 1998 a 2009, "sendo responsável pela maioria das encenações da companhia", durante esses anos.

"Trabalhámos em conjunto durante esse longo período; ele como diretor artístico e eu como presidente da direção e diretor da companhia profissional. Foram 12 anos de trabalho diário", escreve Júlio Gago, que conclui: "Um longo, longo, longo abraço para ti, Norberto Barroca".

O encenador Jorge Silva Melo, que trabalhou com Norberto Barroca em palco e no cinema -- nomeadamente nos seus filmes "Coitado do Jorge" e "Agosto" -- lamenta, na sua página: "O Norberto!", em jeito de legenda de uma fotografia do ator e encenador.

Silva Melo recorda trabalhos de Norberto Barroca, nomeadamente alguns dos menos conhecidos, como a dobragem dos protagonistas dos filmes "Verdes Anos" e "Mudar de Vida", de Paulo Rocha, que marcaram a emergência do Cinema Novo, em Portugal, no início da década de 1960.

O ator, encenador, autor e figurinista Norberto Barroca morreu hoje aos 82 anos, informou a Câmara Municipal da Marinha Grande, que decretou luto municipal.

Norberto Barroca nasceu na Marinha Grande em 1937 e tinha formação em Arquitetura e História, mas notabilizou-se sobretudo pela múltipla atividade teatral enquanto ator, declamador, encenador, cenógrafo, figurinista, professor e autor.

Oriundo do teatro universitário, Norberto Barroca estreou-se profissionalmente em teatro no Grupo Fernando Pessoa, do Centro Nacional de Cultura, em 1960.

Trabalhou em companhias como Casa da Comédia, integrando o grupo fundador, Teatro Aberto, Teatro Estúdio de Lisboa, Companhia Nacional de Teatro, 1.º Acto, Teatro Nacional D. Maria II, Teatro Maria Matos, A Barraca, Teatro ABC e Teatro Maria Vitória, Seiva Trupe e Teatro Experimental do Porto.

A mais recente obra de Norberto Barroca foi o espetáculo de celebração dos 250 anos da chegada de Guilherme Stephens à Marinha Grande, estreado em 19 de outubro de 2019.