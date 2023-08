Sem filmes portugueses. Arranca hoje 80ª edição do Festival de Veneza

Em plena greve de atores e argumentistas, o festival ressente-se, mas encontra alternativas e até suscita controvérsia ao exibir novos filmes de Roman Polanski, Woody Allen e Luc Besson, realizadores envolvidos em casos de alegado assédio.





Sem a presença de filmes portugueses na seleção oficial de curtas e longas-metragens, Veneza contará com um projeto luso-brasileiro no programa de cinema imersivo e de realidade virtual, intitulado “Queer Utopia”, do artista brasileiro Lui Avallos com coprodução portuguesa.Neste certame há 23 candidatos ao Leão de Ouro, mais do que é habitual, e uma presença italiana reforçada.O Festival de Cinema de Veneza, que termina a 9 de setembro, escolheu “La Sociedade de la Nieve”, do realizador espanhol J. A. Bayona, como filme de encerramento.