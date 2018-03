Semana da Leitura arranca hoje com iniciativa no metro de Lisboa

Lusa05 Mar, 2018, 08:36 | Cultura

O ministério tutelado por Tiago Brandão Rodrigues adianta, num comunicado, que o Plano Nacional de Leitura 2027 celebra entre hoje e 9 de Março a Semana da Leitura, cujo objetivo é "envolver, de forma dinâmica, a sociedade civil no prazer da leitura como ato comunicativo, em constante diálogo entre as artes, as humanidades e as ciências", com várias atividades de norte a sul do país.

"A Semana da Leitura inicia-se esta segunda-feira, 5 de Março, com uma viagem no metropolitano de Lisboa, pelas 10h30, entre as estações do Senhor Roubado e Marquês de Pombal, com uma leitura encenada pelos atores do Teatro Umbigo", iniciativa que conta com a presença do secretário de Estado da Educação, João Costa.

O governante irá depois para a escola secundária Carvalho Figueiredo, em Loures, onde às 12h00 haverá um diálogo com a banda desenhada, através da autora Joana Mosi.

Na terça-feira, 6 de Março, com o apoio do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, decorrerá uma conversa com um investigador junto dos alunos do Agrupamento de Escolas da Sr.ª da Hora, Matosinhos, que aborda a importância da leitura na ciência. No dia 08, a mesma experiência será repetida no Observatório Astronómico de Lisboa.

Entretanto, em 7 de Março, o Jardim Botânico da Ajuda, em Lisboa, aproveita a ocasião para comemorar os seus 250 anos de vida convidando os 'urban sketchers' a desenhar no espaço e a conversar com os visitantes sobre as histórias detrás das imagens.

No último dia, o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, marca presença no Festival Literário de Nelas, distrito de Viseu.

"Paralelamente, em centenas de escolas e municípios de todo o país decorrem jornadas literárias e/ou atividades de promoção do livro e da leitura, indo ao encontro da missão desta Semana da Leitura 2018", conclui o ministério.