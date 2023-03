Semana ID propõe pensar, visitar e descobrir o Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina

"São propostas de natureza que têm como elemento principal a identidade daquele território, que passa pelas pessoas que ali vivem, pela cultura e economia locais e pela paisagem, que é a mais conhecida da Costa Vicentina", indicou Marta Cabral, presidente da Associação Rota Vicentina.

O evento integra 48 promotores que vão desenvolver, ao longo de sete dias, 75 iniciativas "proporcionando uma viagem sustentável e multidisciplinar entre natureza, património, cultura, gentes e paisagem" com o objetivo de afirmar e divulgar a identidade do território entre Santiago do Cacém, no distrito de Setúbal, e Lagos, no distrito de Faro.

"Na prática, teremos várias coisas a acontecer junto à costa, nos montes, nas aldeias, florestas, atividades ligadas à observação, interpretação e conservação da natureza", sublinhou Marta Cabral.

Segundo a responsável, o objetivo "é o de que os participantes visitem e descubram o território com um olhar mais cultural", havendo também atividades ligadas às tradições e ao artesanato, uma procura "que começa a ser muito comum na região".

"Há aqui uma nova proposta para olhar para a natureza", reforçou, sublinhando a "ligação indissociável entre paisagem, agricultura, consumo, comunidade local e turismo".

A terceira edição da Semana ID arranca no dia 26 de março, em Santiago do Cacém, no distrito de Setúbal, com uma caminhada no "Percurso Circular Santiago Histórico", pelas 15:00.

A sessão de abertura será ainda marcada pela estreia do vídeo promocional da Rota Vicentina "A paisagem que escolhemos".

As inscrições para as atividades da Semana ID podem ser feitas através da plataforma da Associação Rota Vicentina, em https://rotavicentina.com.