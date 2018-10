Semibreve de volta a Braga a partir de hoje com Telectu, Basinski e Grouper

Lusa26 Out, 2018, 07:54 | Cultura

Hoje, às 21h30, a sala principal do Theatro Circo recebe o concerto do projeto português Telectu, agora composto pelo cofundador Vítor Rua e por António Duarte, que assume o lugar de Jorge Lima Barreto, que morreu em 2011. Os Telectu vão tocar o álbum "Belzebu" e a primeira metade de "Off Off".

Às 22h50, no mesmo espaço, atua o norte-americano William Basinski, responsável por trabalhos icónicos do minimalismo eletrónico como "The Desintegration Loops", seguindo-se a estreia em Portugal de Qasim Naqvi, no pequeno auditório do Theatro Circo.

Às 00h45 de sábado, já no gnration, vai ouvir-se Actress, que substituiu Jlin no cartaz do festival, terminando a noite com RP Boo, também no gnration.

Até domingo, a Casa Rolão, o Theatro Circo, o gnration e o salão medieval da Reitoria da Universidade do Minho (em estreia no Semibreve) vão receber concertos de artistas como Caterina Barbieri, Grouper, Keith Fullerton Whitman com Pierre Warnecke, entre outros.

"Em 2018, o Semibreve reforça encomendas de espetáculos a artistas para apresentação em estreia mundial no festival. É o caso da compositora canadiana Sarah Davachi e a artista visual portuguesa Laetitia Morais, que vão dar a conhecer um novo espetáculo audiovisual, e o do norte-americano Keith Fullerton Whitman, um dos mais brilhantes nomes da música eletrónica das últimas décadas, que se juntar-se-á ao também norte-americano Pierce Warnecke para uma colaboração audiovisual inédita, baseada integralmente em síntese de som e imagem", referiu a organização em comunicado.

O Semibreve vai apresentar ainda várias instalações e uma oficina de sintetizadores modulares por Keith Fullerton Whitman, que está já esgotado.

Os passes gerais para o evento estão também já esgotados, estando disponíveis os últimos bilhetes diários para a sala principal do Theatro Circo.