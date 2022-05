"Senhor da Chuva", novo livro sobre a ligação de Ruy Cinatti a Timor-Leste

"Quando falava do Cinatti às pessoas, parecia estar a falar de uma lenda. Via a curiosidade que as pessoas tinham e daí esta ideia de um livro, que não pretende ser uma biografia, mas é sim uma exploração dessa rica ligação a Timor-Leste", disse a autora Mara Bernardes de Sá à Lusa.

"É mais um ponto de partida para descobrir Cinatti, um tributo. Um projeto que depois o artista Bosco Alves abraçou e que agora é publicado", afirmou.

O livro de Mara Bernardes de Sá, em Timor-Leste desde 2015, está `pintado` com telas desenhadas propositadamente para o projeto pelo pintor timorense Bosco Alves, atualmente um dos mais conceituados do país.

O primeiro exemplar foi entregue ao Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, aquando da visita a Timor-Leste e o lançamento oficial da obra decorre no Centro Cultural Português, na quinta-feira.

A autora explicou à Lusa que a ligação a Cinatti é praticamente tão antiga quanto a ligação a Timor-Leste, já que na primeira viagem ao país recebeu o livro "Condição Humana em Ruy Cinatti" de Peter Stilwell.

"Foi a minha ligação a Ruy Cinatti e a Timor-Leste, lia como se ouvisse o poeta e estava encantada com a ilha, quando viajava levava comigo recortes de poemas e fotografias de Ruy Cinatti que deixava em lugares que sentia terem significado", explicou.

Depois, mais tarde, percebeu o vinco ainda mais forte do poeta e agrónomo português ao país, em virtude de dois pactos de sangue celebrados com Adelino Ximenes, então `liurai` [chefe tradicional] de Loré, e Armando Barreto, `liurai` de Ai-Assa.

Natural de Chaves, Mara Bernardes de Sá tem obras publicadas, incluindo na antologia de poesia "Mouth Ogres", em várias edições de autor de alguns livros infantis e com textos em livros, como "Timor Ruguranga" e "Olhares que falam".

Da nova obra e da exposição que a acompanha, fazem parte quatro telas pintadas especialmente para o livro por Bosco Alves, de 57 anos, artista que fez a primeira exposição, em Timor-Leste, em 2000, e já com obras em coleções privadas em vários países.

A par da apresentação do livro, está patente uma exposição de vários documentos relacionados com Ruy Cinatti, espólio do Arquivo Nacional de Timor-Leste, incluindo vários livros, na maioria em primeiras edições e fotografias da vida do poeta.

Natural de Londres, onde nasceu em 1915, Ruy Cinatti era agrónomo e poeta, dividindo-se entre as ciências humanísticas e as ciências naturais.

Chegou a Timor-Leste, pela primeira vez, em julho de 1946, como secretário do então governador Oscar Ruas, e no ano seguinte, com o país a recuperar das marcas da invasão japonesa, percorreu o território, realizando um primeiro estudo.

O estudo sobre Timor englobaram temas tão diversos como a botânica, a meteorologia, a etnologia e a arqueologia, tendo no pacto de sangue, alcançado uma ligação eterna aos rituais mais sagrados do país.

Cinatti, que nunca deixou de viver essa ligação de "irmão" timorense, é autor do que se pensa ser o primeiro plano de fomento agrário do país e deixou uma vasta obra ainda hoje referência essencial para estudiosos de Timor-Leste.

Vencedor de vários prémios literários, incluindo o Prémio Nacional de Poesia, viveu uma forte ligação com Timor-Leste.

Em 2015, num evento alusivo ao centenário de Cinatti, na Escola Portuguesa de Díli, a que `emprestou` o nome, os herdeiros dos dois `liurais timorenses`, Cornélio Ximenes (Mau-Nana), filho de Adelino Ximenes, e Saturnino Barreto, bisneto de Armando Barreto, recordaram os pactos de sangue.

"Tinha 10 anos quando se fez o pacto de sangue. O pacto de sangue foi feito num lugar sagrado entre o meu pai e o Ruy Cinatti, de forma privada. Com esse pacto ficam como irmãos gémeos. Havia lá uma casa onde ele viveu e onde ainda há pinturas feitas por um velhote que ainda está vivo", afirmou Cornélio Ximenes.

Mau Nana, como também é conhecido, disse que Cinatti pediu ao `liurai`, "que tinha nove mulheres", para dar o seu nome a um filho e, por isso "hoje há por aí montes de Cinattis".

Saturnino Barreto, por seu lado, lembrou ter sido feito, em Ai-Assa, além do pacto de sangue, uma "cerimónia de bandeira de segunda linha", tendo sido distribuídas bandeiras de Portugal aos 18 chefes de `suco` da região.

"Sete dos chefes de `suco` foram com o `liurai` de Ai-Assa e com o saudoso Ruy Cinatti para Ai-Assa onde houve uma festa de um dia e uma noite. De manhã, os sete concentraram-se num lugar sagrado para testemunhar o pacto de sangue", disse.

"A informação que o meu pai me deu não explica o objetivo da cerimónia. O sítio onde foi feito o pacto de sangue é sagrado. E não é qualquer pessoa que lá pode ir", disse.

O livro é editado pela Plural Editores, do grupo Porto Editora, e a iniciativa é apoiada pela Embaixada de Portugal em Díli, Escola Portuguesa de Díli, Fundação Oriente, Camões-Instituto da Cooperação e da Língua e Arquivo e Museu da Resistência.

O representante da Plural Editores disse à Lusa que "uma parte da missão da Plural é o apoio e incentivo à edição, criação e publicação de livros relacionados com Timor-Leste".

"Desde 2014 que se publicam livros sobre Timor-Leste, com um acervo interessante, de todo o tipo. Livros ligados à política, à economia, biografias de figuras relevantes no país e fotografia", considerou Paulo Calhau, notando que há "outros projetos na calha".