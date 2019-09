Ser esquerdino afinal também está no ADN

RTP05 Set, 2019, 15:02 / atualizado em 05 Set, 2019, 15:02 | Cultura

De acordo com o professor Gwenaëlle Douaud é a primeira vez que se concluiu que há componente genética na questão da mão dominante.







A pista que desencadeou a nova descoberta foram as mutações que se verificaram no citoesqueleto (parte interna das células), as quais, por sua vez, alteram parte da estrutura do cérebro.

Apesar dos novos factos apurados, os cientistas garantem que ainda estamos longe do fim da história da mão dominante.







Assim, para já, o palpite é que a destreza advém 25% da genética e 75% do meio e vivências.

Ao todo, foram estudados 38 mil canhotos, cujos dados genéticos foram fornecidos pela empresa de saúde genética Biobank, do Reino Unido.Através dos casos estudados, verificou-se que os dois hemisférios do cérebro dos esquerdinos se conectam e coordenam melhor entre si nas regiões envolvidas com a linguagem. No entanto, não há provas que evidenciem melhores qualidades verbais.O estudo indicou também que as pessoas canhotas têm um maior risco de sofrer de esquizofrenia, porém menos probabilidade de sofrer de Parkinson que os destros.