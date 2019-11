Sérgio Godinho e Camané recordam José Mário Branco

"Muito depressa a nossa amizade se tornou muito envolvida, real, de casa, e também musical", confessou. "O José Mário era, sobretudo, um homem da arte e da música. Ele respirava música"



Já Camané, que também trabalhou por várias ocasiões com José Mário Branco, recordou o seu "imenso respeito pelo fado" e o seu "grande sentido estético da música".



"Influenciou-me imenso", disse Camané. "Aprendi tudo com ele. Percebi com ele que tinha de sair de mim próprio e ir por dentro do texto e contar a história, a encontrar o registo emocional do poema".