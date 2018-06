Série filatélica dedicada à visita do papa Francisco a Fátima arrecada Prémio Asiago 2017

Lusa26 Jun, 2018, 20:06 | Cultura

"A Comissão Internacional do Prémio Asiago de Filatelia, um dos mais antigos e prestigiados galardões do mundo para o `design` filatélico, muitas vezes designados como os `Óscares da Filatelia`, atribuiu o Prémio Asiago 2017 à emissão filatélica dos CTT - Correios de Portugal dedicada à visita de Sua Santidade o papa Francisco I, a Fátima, por ocasião do centenário das aparições de Nossa Senhora", afirma em comunicado a entidade postal.

Segundo a mesma fonte, "esta emissão foi articulada com os Serviços Históricos e Culturais do Santuário de Fátima [no distrito de Leiria] e recebeu ainda a validação do Vaticano, no que respeitou à reprodução da imagem" do papa Francisco.

Trata-se de uma emissão filatélica que teve uma tiragem de 140.000 exemplares, em que "a imagem de Nossa Senhora do Rosário está presente em todo o lado esquerdo da folha, numa fotografia do arquivo fotográfico do Santuário de Fátima, e, do lado direito, o primeiro selo mostra o papa Francisco (valor facial de 0,47 euros), o segundo, os três pastorinhos (valor facial de 0,58 euros), o terceiro, a procissão das velas (valor facial de 0,75 euros), e, o último, mostra uma multidão de peregrinos no recinto de oração (valor facial de 0,80 euros)", segundo informação dos CTT.

O design esteve a cargo do Atelier Folk Design, e a emissão filatélica incluiu uma folha especial, com quatro selos, e uma tiragem de 140 mil exemplares.

Francisco foi o quarto pontífice a visitar Fátima, tendo permanecido na diocese de Leiria-Fátima, menos de 48 horas.

Portugal já recebeu o Prémio Asiago, em outras edições: em 2016, pela emissão "Ano Internacional dos Solos", foi distinguido na categoria Ecologia, e, em 2014, recebeu um Asiago na categoria de "Turismo", que premiou a emissão filatélica "Ano Internacional da Estatística", da autoria de João Machado.

Os CTT-Correios de Portugal já receberam por nove vezes este galardão, que conta com o alto patrocínio da Presidência da República Italiana.

O Pre´mio Asiago foi criado em 1970, e e´ organizado pelo Ci´rculo Filate´lico e Numisma´tico Sette Comuni, Ministe´rio de Turismo de Ita´lia e a autarquia de Asiago, nos arredores de Veneza, no nordeste de Itália.