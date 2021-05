Serralves expõe duas obras do artista em forma de homenagem

"Colocámos no único espaço disponível, e a pedido da senhora ministra da Cultura, que acolhemos de imediato, no final das escadas no `hall` da biblioteca, duas obras de Julião Sarmento", disse Ana Pinho, no início da conferência "Cultura, Coesão e Impacto Social", no âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia (UE), a decorrer em Serralves, no Porto.

A presidente de Serralves contou que uma delas pertence à coleção da fundação e, outra, à Coleção de Arte Contemporânea do Estado, em depósito na instituição.

Trata-se, respetivamente, de "Dias de Escuro e de Luz VIII (Dança)", de 1990, da coleção do Estado, e de um "Desenho", de 1987, da coleção de Serralves, como indicou a instituição à agência Lusa.

Julião Sarmento esteve sempre "intimamente ligado" a Serralves ao longo de muitos anos e à sua "missão", sublinhou Ana Pinho, acrescentando que é um artista que personifica também aquilo que Serralves tenta fazer.

Falando numa "enorme perda", Ana Pinho referiu que a "obra gigante" de Julião Sarmento ficará para sempre.

A listagem `online` da coleção de Serralves inclui perto de três dezenas de obras de Julião Sarmento, várias em depósito, vindas de várias coleções - do Estado, privadas e do artista -, que se juntam às da própria Fundação. Este acervo atravessa mais de 40 anos do percurso de Julião Sarmento, da tela em acrílico "Sem título (Kobus Ellipsiprymnus)", de 1972, a "Estoril yellow plants", de 2013.

A coleção do Estado, em depósito em Serralves, inclui cinco das mais emblemáticas obras do artista, como "O Príncipe de Homburgo", de 1978, "Memória do túnel" e "Santuário do Endovélico", ambas de 1985, e "Sem título (For Joseph Beuys)", de 1987, em vários suportes, além da tela "Dias de Escuro e de Luz VIII (Dança)", de 1990, agora exposta.

No ano passado, de julho a setembro, o Museu de Arte Contemporânea de Serralves levou ao Museu de Aveiro a mostra "No brilho da pele", com uma seleção de obras de Julião Sarmento.

O funeral do artista plástico, que morreu na terça-feira, em Lisboa, aos 72 anos, realiza-se na sexta-feira, às 11:00, do Picadeiro Real, em Belém, para o Cemitério do Alto de São João, na capital.

Fonte da Galeria Cristina Guerra disse à agência Lusa que o velório vai decorrer na quinta-feira, das 18:00 às 22:00, no Picadeiro Real, do antigo Museu dos Coches, na Praça Afonso Albuquerque, em Lisboa.

Figura central da arte portuguesa desde 1970, Julião Sarmento foi dos primeiros a alcançar amplo reconhecimento nacional e internacional, tendo realizado, ao longo de uma carreira de 50 anos, dezenas de exposições individuais e participado em coletivas, em Portugal e no estrangeiro.

Marcou presença em grandes certames internacionais dedicados à arte contemporânea, como a Documenta de Kassel (1982, 1987), para a qual foi o primeiro artista português convidado, e nas Bienais de Paris (1981), Veneza (1980, 2001, 2010) e São Paulo (1992, 2002). Representou Portugal na Bienal de Arte Veneza em 1997.

Foi distinguido com o Prémio Internacional Il Lazio, de Itália, em 2009, e venceu, em 2012, o Prémio da Associação Internacional de Críticos de Arte (AICA), na área das artes visuais, o Prémio Universidade de Coimbra, em 2009, o Prémio de Artes Casino da Póvoa, em 2013, e a Medalha de Prata de Mérito Municipal, de Sintra, em 1997.

Em Portugal, a obra de Julião Sarmento teve importantes exposições retrospetivas na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, em 1993 e em 2000, e no Museu de Serralves, no Porto, em 2012 e 2013, tendo sido alvo, no estrangeiro, de mostras relevantes, nomeadamente no Museu Rainha Sofia, em Madrid, em 1992, e no Museu Witte de Witte, em Roterdão, nos Países Baixos, em 1991.