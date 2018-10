Serralves. João Ribas diz que houve menção a cancelamento da exposição

Andreia Martins - RTP16 Out, 2018, 19:00 / atualizado em 16 Out, 2018, 19:03 | Cultura

Quase um mês depois da polémica, os protagonistas estiveram na comissão parlamentar de Cultura para esclarecer o alegado caso de censura de uma exposição de Serralves com obras do fotógrafo Robert Mapplethorpe.







João Ribas, diretor artístico demissionário do Museu de Arte Contemporânea de Serralves, e que foi também o curador da exposição no centro da polémica, explicou esta terça-feira o acumular de acontecimentos que levaram à sua demissão. Afirmou que “é rigorosamente verdade que houve um crescendo na semana da montagem da exposição” e que “houve reprovação de duas obras”.





Essas obras, integradas na exposição Robert Mapplethorpe: Pictures foram retiradas antes da conferência de imprensa e não houve permissão para a sua exposição, conta João Ribas.





O diretor artístico demissionário detalha o que aconteceu nos dias que antecederam imediatamente a inauguração da exposição. Revela que “houve um crescendo na semana de montagem da exposição” e que foi chamado a 17 de setembro “pela comissão executiva para construir um muro para separar partes da sala e refazer parte da exposição”. No dia seguinte, houve ainda relocalização de obras. No total, 18 obras terão sido relocalizadas, segundo João Ribas.





No dia 19 de setembro, quando chegaram ao Porto os representantes norte-americanos da fundação Mapplethorpe, a palavra “cancelada” foi proferida.





“No dia 20 de setembro, dia da inauguração da exposição, as obras Larry de 1979, e Dennis Speight de 1980, foram mandadas retirar uma hora antes da conferência de imprensa”, o que João Ribas designa como ”atos específicos de censura intoleráveis”.





O diretor artístico demissionário refere mesmo que várias pessoas assistiram a esse momento, que também ficou registado pelas câmaras de vigilância.





Em resposta às perguntas dos deputados, João Ribas esclarece que avisou a comissão executiva sobre a decisão de demissão “por e-mail” e que telefonou a dois elementos da comissão executiva de Serralves para “esclarecer inverdades”.





“Estou demissionário num quadro de resistência a uma situação que acho intolerável. Não se admite, numa instituição cultural com o bom nome e reputação que tem, e que sempre defendeu a liberdade da criação artística”, acrescentou ainda o diretor artístico demissionário.



"Não há nem houve qualquer censura"



Também nesta audição esteve a presidente do Conselho de Administração de Serralves, Ana Pinho. A responsável reiterou que o órgão a que preside “nunca retirou nenhuma obra” e que a “arquitetura da exposição”, a contar com salas reservadas, foi partilhada com o curador.





“Houve uma discussão sobre que obras deveriam ir para a sala reservada. Ele próprio [João Ribas] o sugeriu, foi acordado que assim seria”, afirmou.





"Por iniciativa do diretor do museu deveria haver esta ala, foi esta a posição também da administração", acrescentou.





Ana Pinho diz que este entendimento “foi rompido, com surpresa nossa, numa entrevista à imprensa dias antes da inauguração”. A responsável leu ainda excertos da entrevista do então diretor artístico ao jornal Público em que João Ribas afirmava, dias antes da inauguração da mostra, que não haveria qualquer sala reservada ou restrição a visitantes.











Considerou ainda um “insulto” que a administração seja tratada como “censora” e “inimiga da liberdade”, enfatizando que esta foi a primeira exposição de Mapplethorpe em Portugal.





“Não há nem houve qualquer censura. (…) A exposição de Serralves vai mais longe do que muitas outras, em vários museus, que evitaram muitas das fotografias”, realçou Ana Pinho.







"Núvem de contradições"



A presidente do conselho de administração considerou ainda que “a atitude de João Ribas revelou imaturidade e uma inequívoca deslealdade”. Ana Pinho sustentou que “João Ribas disse aos jornais o que não disse à administração, e disse à administração o que não disse aos jornais”.





"Não mandámos retirar obras da exposição. O que houve foi uma total contradição entre o que estava combinado e foi publicamente manifestado num jornal. A partir daí o conselho de administração teve de perguntar o que se passava e teve de garantir que o que estava combinado seria feito", sublinhou.





Também o historiador Pacheco Pereira, elemento da administração de Serralves, considera que a entrevista dada ao Público a dias da exposição “violou todos os compromissos anteriores” e fala de uma “núvem de contradições” neste caso.





Segundo Pacheco Pereira, existem e-mails que comprovam que havia, desde início, um plano para uma sala reservada, em que crianças e jovens até aos 18 anos teriam de ser acompanhadas por adultos.





O membro da administração argumenta ainda que as duas obras referidas por João Ribas “são muito menos violentas do que algumas que estão expostas”.





"As duas obras referidas são muito menos violentas do que algumas que estão expostas. Por que é que nós censurámos duas muito mais pacíficas do que outras que estão na sala?”, questionou Pacheco Pereira.







Recorde-se que o diretor do Museu de Serralves apresentou demissão em setembro , em protesto contra um alegado caso de censura na exposição com obras do fotógrafo norte-americano Robert Mapplethorpe.





Na altura, a mostra abriu ao público com uma das salas reservadas para maiores de 18 anos, com fotografias consideradas mais sensíveis e explícitas.



“Tal representa uma alteração que viola a sua própria proposta, assim como todos os compromissos assumidos em pleno acordo”, afirmou a presidente do conselho de administração.