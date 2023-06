Serralves mostra exposições de Alexander Calder

No Parque e na Casa de Serralves vai ser possível ver até maio do próximo ano a exposição “Alexander Calder: Uma Linha de Equilíbrio”, com curadoria de Philippe Vergne, que inclui algumas das principais obras do escultor, numa parceria com o Centro Georges Pompidou, de Paris, sendo várias expostas fora de França pela primeira vez.A outra mostra que vai ficar patente em Serralves, até janeiro, é “Joan Miró/Alexander Calder: Espaço em Movimento”, com curadoria de Robert Lubar Messeri, contando com um conjunto de obras dos dois autores emprestadas pela Fundação Joan Miró, de Barcelona.