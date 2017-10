Serushiô e Diron Animal marcam presença no festival Eurosonic em 2018

Lusa24 Out, 2017, 18:10 | Cultura

Serushiô e Diron Animal surgem numa lista de 37 nomes hoje divulgados em comunicado pela organização da iniciativa e juntam-se à banda portuguesa TT Syndicate, escolhida pela rádio pública Antena 3, uma das parceiras do festival holandês.

Os Serushiô são uma dupla de `blues rock` do Porto, formada por Seru e Zé Vieira. A banda editou em março deste ano "Groove Lee", sucessor do álbum de estreia, "I`m not lost...just don`t want to be found", de 2014.

Em janeiro, Diron Animal esteve no Eurosonic com os Throes + The Shine e na próxima edição regressa à Holanda a solo. O vocalista daquela banda de `rockuduro` editou este mês o primeiro álbum a solo, "Alone", com distribuição mundial, e que é, de acordo com o próprio em declarações à Lusa, "completamente eletrónica com influências de vários sítios".

Portugal foi convidado da edição deste ano, que decorreu em janeiro, do festival Eurosonic, considerado uma plataforma de divulgação da música europeia, com um programa alargado de concertos, conferências e encontros entre agentes da indústria musical de todo o mundo.

Por ter sido este ano o país em destaque, de Portugal estiveram em Groningen cerca de 100 profissionais e 21 artistas e grupos portugueses, como Best Youth, DJ Ride, First Breath After Coma, Gisela João, Glockenwise, Rodrigo Leão e Marta Ren & the Groovelvets.

A escolha de Portugal como país convidado do festival Eurosonic, na Holanda, deu um retorno de cerca de 900 mil euros para o mercado da música portuguesa, disse à agência Lusa, no início deste mês, Nuno Saraiva, da Why Portugal.

O investimento para a ida ao Eurosonic foi de cerca de 100 mil euros, com vários apoios de organismos portugueses, entre os quais a Direção-Geral das Artes, a Audiogest e a cooperativa GDA.

A presença de Portugal no festival Eurosonic - assim como em outros festivais e feiras de promoção de música - tem sido impulsionada em grande parte pela Why Portugal, uma associação criada em 2016 para dar mais visibilidade internacional à música portuguesa.

A edição de 2018 do Festival Eurosonic Noorderslag decorre entre 17 e 20 de janeiro em Groningen.