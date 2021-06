Setor audiovisual com mais de metade dos 2,5 MME do programa Europa Criativa

Criado há 30 anos, no início da década de 1990, para afirmar a produção cinematográfica e audiovisual europeia, quando se perfilava a emergência da Internet e da globalização, o Media alarga-se agora a novas áreas de negócio, como os vídeojogos e a criação de laboratórios criativos, abertas pela digitalização, como adiantou a chefe de unidade da Direção-Geral das Redes de Comunicação, Conteúdos e Tecnologias da Comissão Europeia, Lucia Recalde.

Esta é uma das novidades apresentadas hoje, na abertura da conferência de lançamento do programa Europa Criativa, de apoio aos setores culturais e criativos no período 2021-2027, que se realiza hoje e sexta-feira, em Lisboa e por via digital, no âmbito da Presidência Portuguesa da União Europeia.

O apoio aos setores da música, mais afetados pela pandemia, aumento de margens de financiamento para projetos de pequena escala e um "foco na inclusão", nomeadamente de refugiados, e na "promoção do talento feminino" são outros novos vetores destacados entre as novidades do programa.

O novo programa Europa Criativa viu o seu orçamento aumentar em mais 1,1 mil milhões de euros, em relação aos 1,4 mil milhões do quadro financeiro anterior (2014-2020), tendo sobretudo em conta o impacto da pandemia de covid-19 no setor, assim como a importância da cultura, como "forte alicerce europeu", como afirmou a ministra portuguesa da Cultura, Graça Fonseca, na abertura do encontro.

Aprovada há um mês no Parlamento Europeu, e retroativo a janeiro último, a dotação de 2,44 mil milhões de euros do programa - como indicado no seu `site` - destina 58 por cento ao subprograma Media, 33 por cento à vertente Cultura e nove por cento para a área Transetorial, de cruzamento de setores, que também inclui uma alínea de apoio aos "média noticiosos".

O programa Europa Criativa tem por objetivo "garantir a salvaguarda a promoção da diversidade cultural e linguística europeias e reforçar a competitividade dos setores cultural e criativo", para "um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo".

Cada um dos subprogramas comporta várias linhas de financiamento, focadas em diferentes tipos de projetos e com critérios de elegibilidade e avaliação diversos, foi hoje divulgado.

Para o programa Media, que visa em exclusivo cinema, televisão, plataformas `vídeo on demand` e videojogos, Lucia Recalde sublinhou os dois objetivos principais - reforço do setor e promoção da circulação transnacional - através do apoio da aquisição de competências dos profissionais, desenvolvimento de redes, através do uso de tecnologias digitais, aumento da capacidade de criação de obras com potencial de divulgação dentro e fora da Europa, promoção de as coproduções europeias e internacionais, incluindo canais de televisão.

O apoio à distribuição cinematográfica, à comercialização e à distribuição transnacionais `online`, a flexibilidade de novos suportes, que permitam novos modelos de negócio, e o apoio à formação de públicos são outras metas do programa.

O subprograma Cultura integra quatro linhas de financiamento, para projetos de cooperação europeia, para redes e plataformas europeias e ainda para projetos de tradução literária.

A produção musical, a circulação de obras literárias no espaço europeu, o apoio a jovens artistas e a constituição de redes entre entidades e projetos, no espaço da União Europeia (UE), são outros novos vetores - ou vetores reforçados -, no subprograma Cultura, como sublinhou a chefe da Unidade na Direção-Geral da Educação, Juventude, Desporto e Cultura, Barbara Gessler, na apresentação do programa, via Internet, sem esquecer de citar o património e a arquitetura.

Além dos subprogramas Media e Cultura, o Europa Criativa integra ainda a vertente Intersetorial, que apoiará o trabalho em rede entre organizações culturais e criativas, assim como entidades responsáveis por políticas públicas, no setor.

A realização de estudos e uma linha de financiamento ao apoio a projetos de integração de refugiados são também contempladas por esta vertente, assim como a ação Innovation Lab e a "ação de apoio aos Média Noticiosos".

A área Intersetorial visa ainda facilitar o acesso ao financiamento por parte de pequenas e médias empresas e organizações dos setores cultural e criativo. Nesta área a Comissão Europeia e o Fundo Europeu de Investimento, no valor de 121 milhões de euros, dão continuidade ao Mecanismo de Garantia Financeira, para os setores cultural e criativo, que incentiva instituições financeiras a criarem empréstimos para estes setores. Em Portugal, a Caixa Geral de Depósitos e o Millennium BCP aderiram a este mecanismo.

O apoio financeiro a projetos intersetoriais, designadamente estudos, linha de financiamento a projetos de integração de refugiados estão também abrangidos pelo Europa Criativa.

O novo programa tem aliás um novo foco na "inclusão", na "promoção do talento feminino" e no "apoio às carreiras artísticas e profissionais das mulheres artistas", dada a "subrepresentação das mulheres nos cargos de decisão nas instituições culturais, artísticas e criativas".

Entre outras iniciativas abrangidas pelo Europa Criativa contam-se ainda o Prémio da União Europeia para a Literatura, o Prémio Europeu para a Arquitetura Contemporânea, a Marca do Património Europeu e o Prémio Europeu para o Património Cultural (Europa Nostra).

As Capitais Europeias da Cultura, o Music Moves Europe Talent Award (ex-EBBA), a iniciativa Music Moves Europe e os Dias Europeus do Património contam também com o apoio do programa.

Na sessão de abertura do programa, que decorreu no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, a comissária europeia para a Inovação e Investigação, Mariya Gabriel, anunciou a publicação de um relatório, em setembro, sobre as condições de trabalho dos profissionais da Cultura, no espaço europeu.

A ministra portuguesa da Cultura, Graça Fonseca, que sublinhou o impacto da pandemia no setor, um dos mais afetados pela crise, e mostrou confiança no programa Europa Criativa, com a afirmação da Cultura como "forte alicerce europeu" e "eixo estratégico na recuperação europeia", referiu-se também ao Plano de Recuperação e Risiliência, que visa em particular o apoio ao património, às redes e à transição digital, em Portugal, em consonância com os objetivos europeus.

Graça Fonseca, que abriu a sua intervenção recordando o discurso de Mário Soares, primeiro-ministro português, em 1985, naquele mesmo lugar, na assinatura do tratado de adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia, sobre a importância das "raízes e tradições", na afirmação do futuro, concluiu a sua intervenção afirmando que "a Cultura é a grande parceria humana e faz de nós o que somos, uma verdadeira União".

A conferência de apresentação do programa Europa Criativa, a decorrer até sexta-feira, é uma iniciativa da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, em colaboração com a Comissão Europeia. As sessões de apresentação decorrem a partir do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, e também por via digital.

A gestão do Europa Criativa é da responsabilidade da Comissão Europeia, que também decide a atribuição dos fundos comunitários, enquanto a Agência Executiva para a Educação e Cultura (EACEA - European Education and Culture Executive Agency) é a entidade responsável pela gestão Programa, em nome e sob orientação e controlo da Comissão Europeia.

A informação sobre o programa em Portugal é feita através do Centro de Informação Europa Criativa. A informação está disponível em https://www.europacriativa.eu/.