Setor da cultura satisfeito com "caminho" que se abriu hoje mas cauteloso com futuro

Um grupo de trabalho interministerial, para analisar os regimes dos contratos laborais dos profissionais do espetáculo, reuniu-se hoje pela primeira vez, com a participação da ministra da Cultura, Graça Fonseca, da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, e de estruturas ligadas ao setor da cultura.

O objetivo é analisar, atualizar e adaptar os contratos de trabalho dos profissionais de espetáculos e respetivo regime de segurança social.

Num primeiro balanço, a produtora Sara Goulart, da coordenação executiva da Rede - Associação de Estruturas para a Dança Contemporânea, considerou positiva a reunião, afirmando que se começou a caminhar no sentido das reivindicações antigas dos artistas, mas admitiu que ainda é prematuro uma avaliação.

"Foi a primeira reunião, de apresentação de metodologia. Saudamos a iniciativa de pegar num tema que é uma reivindicação de há muito tempo e temos expectativa de que o processo seja muito produtivo e que venha a conseguir dar uma resposta" ao setor, disse à Lusa.

Em causa está a elaboração de um "estatuto do trabalhador intermitente", ou seja, uma legislação adequada que tenha em conta a especificidade do setor e que permita aos profissionais em situação laboral precária -- a grande maioria -- terem um acesso mais justo às medidas de proteção social.

Segundo Sara Goulart, estes trabalhadores querem estar "em pé de igualdade com os trabalhadores com vínculos efetivos", e que se "avance seriamente no combate a todas as formas de precariedade".

"A abrangência de questões em cima da mesa é promissora e cria expectativas. Hoje foi um dia positivo. Pareceu estar aberto um grande caminho para a frente. Pareceu-nos haver uma disponibilidade muito grande para discutir o assunto, transversalmente, no universo da Cultura", afirmou.

Na opinião da representante da Rede, "quando se juntam três ministérios e quando se convida um universo tão abrangente de estruturas representativas é normal que se criem expectativas, mas agora o Ministério tem de estar à altura".

O representante do Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos (Cena-STE) Rui Galveias faz uma avaliação semelhante, mas cautelosamente explica que este primeiro encontro serviu essencialmente para esclarecimento de algumas questões de fundo laborais e perceber o que pretende o setor.

"Saímos com a sensação de que começámos a trabalhar, mas há um caminho muito grande e eles têm que o fazer na nossa direção: sabemos o que queremos e o que queremos não é nada de mais. O caminho tem de ser do governo na nossa direção", disse Rui Galveias à Lusa.

Segundo o dirigente sindical, foram colocadas "muitas questões em cima da mesa", como a necessidade de garantir que as especificidades profissionais deste setor são "colocadas nos documentos" e que os artistas e profissionais da cultura são "protegidos pela segurança social".

"Foi uma primeira reunião. É muito confuso, há falta de clareza quando chegamos às medidas concretas. Há esforços, há um caminho apontado numa direção, mas a custo, com hesitações e de forma atabalhoada", afirmou Rui Galveias.

O dirigente do Cena-STE mostrou-se também preocupado "com a falta de conhecimento do setor" demonstrada na reunião, mas afirma que lhes foi dada a garantia do governo de que iria trabalhar no aprofundamento desse conhecimento, e "esses compromissos são bons".

Este grupo de trabalho irá reunir-se mais três vezes até ao final do ano, altura em que -- segundo tem afirmado a ministra da Cultura -- deverá estar resolvida a questão das condições laborais e das carreiras contributivas dos profissionais das artes e do espetáculo.

Na reunião de hoje estiveram ainda presentes o diretor-geral das Artes (DGArtes), Américo Rodrigues, o diretor-geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), Silvestre Lacerda, e o presidente do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), Luís Chaby Vaz.

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, em declarações aos jornalistas, no final da reunião, disse que vai ser feito um inquérito a todos os profissionais do setor e um mapeamento do tecido cultural, que vão servir a análise, atualização e adaptação dos regimes dos contratos laborais.

De acordo com Graça Fonseca, esta foi uma necessidade "identificada por todos" os representantes do governo e das estruturas, "uma necessidade muito relevante" existente "já há muitos anos, mas agora ainda mais", para "se conhecer melhor o setor".

Os dados mais recentes sobre emprego no setor da Cultura, em Portugal, remontam a 2018, somam 160.600 pessoas, das quais uma em cada quatro trabalhava por conta própria, e foram divulgados esta semana pelo Governo.