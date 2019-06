Sexta temporada de "Agents of S.H.I.E.L.D." explora a parte sombria - Atriz

Lusa29 Jun, 2019, 11:47 | Cultura

"Uma das coisas em que a série é boa é a explorar a ideia do que é bom e do que é mau", afirmou a atriz à Lusa, numa conversa em Hollywood. "Todas as personagens têm aquele momento em que o pêndulo da sua moralidade se move. Todas estão a tentar ser a melhor versão de si mesmas, mas ainda assim no fim de contas têm ali uma parte sombria".

A atriz frisou também a importância da mudança de visual da sua personagem, que na nova temporada aparece com madeixas roxas no cabelo e um fato preto com apontamentos da mesma cor. "Parece tolo, mas quando conheço fãs por todo o mundo, de diferentes idades e etnias, vejo o poder de vestir o fato de um super herói", explicou.

Mudar o visual de Daisy/Quake para algo facilmente reproduzível pelos fãs foi algo que a atriz discutiu com Jed Whedon, um dos `showrunners` da série, insistindo na utilização de roxo para distinguir a heroína. "Muitas jovens mulheres usam a sua estética como uma forma de identidade e representação do que são e como se sentem, e podemos ver isto ao longo das temporadas", explicou.

Chloe Bennet acrescentou que vestir aquele fato e ter o cabelo daquela cor ajudou a fazê-la sentir-se diferente. "A constante com a Daisy é que ela não é constante", apontou. "Uma menina pode estar vestida de preto e pôr uma madeixa roxa no cabelo e sentir-se como uma super heroína".

No primeiro episódio da nova temporada, "Missing Pieces", Daisy está no espaço com parte da equipa S.H.I.E.L.D., a liderar a missão em busca de Leo Fitz, o que significa que não terá interação inicial com o sósia de Phil Coulson, que aparece na Terra.

Sarge é interpretado pelo mesmo ator, Clark Gregg, e introduz uma linha narrativa inesperada depois da morte de Phil Coulson, no final da quinta temporada.

"Estamos a fazer isto há sete anos, é bom ver as personagens a fazerem coisas diferentes", disse a atriz, dizendo que Clark Gregg - que realizou o primeiro episódio - "é um líder dentro e fora do ecrã".

No espaço, Daisy lidera a missão mas aparece num plano secundário, porque é Jemma Simmons quem está a disposta a tudo para encontrar Fitz.

A agente desistiu de ser diretora em prol de Alphonso Mackenzie (interpretado por Henry Simmons), e está num momento em que só quer ser um soldado. "Depois do drama com a família, quer que lhe digam o que fazer, não quer tomar as decisões que afetam centenas de milhares de pessoas", explicou Chloe Bennet.

A atriz comentou também a longevidade da série, já a filmar a sétima temporada, depois de se esperar que terminasse na quinta, e o impacto que teve na sua própria vida: tinha 20 anos quando filmou o `piloto` e acaba de chegar aos 27.

"Há muitas agora, mas nós fomos a primeira série Marvel na televisão", disse, lembrando que "havia muito peso e pressão" sobre o elenco, a equipa e os produtores para cumprirem as expectativas. "Tivemos um início interessante e a série disparou, com a ajuda de uma base de fãs incrível".

Na audição, a personagem Daisy diz que, "com grande poder, vem muita coisa estranha que não estamos preparados para fazer", uma frase que mais tarde veio a ressoar com Chloe Bennet de forma pessoal.

"Foi estranho o facto de a minha vida ter tido paralelos com a da Daisy", disse a atriz. "Não me apercebi do quão verdadeiro e relevante isso seria na minha vida real".

Bennet referiu ainda que, apesar do tom sombrio da temporada, há vários momentos de comédia, romance e mais ação e efeitos especiais do que nas anteriores.

"Vê-se a personalidade da produção", considerou. "Parece que disseram: `Que se lixe, é a sexta temporada, vamos a isso!`".

"Marvel`s Agents of S.H.I.E.L.D.", na temporada seis, traz de volta Clark Gregg, agora como Sarge, Ming-Na Wen como Melinda May, Natalia Cordova-Buckley como Yo-Yo/Slingshot, Elizabeth Henstridge como Jemma Simmons, Iain De Caestecker como Leo Fitz e Henry Simmons como Alphonso Mackenzie, o novo diretor do S.H.I.E.L.D.

A temporada tem 13 episódios e o primeiro, intitulado "Missing Things", estreia segunda-feira na Fox Portugal às 22h15.