Simão do Vale Africano propõe três peças de Luigi Pirandello num só ato

"A escolha das três obras não nada de complexo a não ser serem boas. É daquelas que fazemos por puro prazer", explicou o encenador, à margem do ensaio de imprensa da obra que se estreia na quinta-feira e fica em exibição até dia 25 de novembro, no Porto. "Não tem qualquer pretensão política ou mensagem especial", acrescentou o encenador, referindo-se às criações do também poeta e romancista siciliano, Luigi Pirandello, Nobel da Literatura em 1934.

"O Homem com a Flor na Boca" é uma conversa de café, na qual uma das personagens confessa "não sentir prazer", mesmo quando se agarra "com imaginação à vida dos outros", no combate a uma doença que o faz lamentar que a "vida é tão gulosa de si própria que não se deixa saborear".

Segue-se a dúvida de "Sonho (ou talvez não)", a "parte mais densa" do espetáculo, uma sequência de pequenas cenas "pela consciência de uma mulher", que a tem consumido, devido ao conflito amoroso que passa, terminando o espetáculo com uma "comédia pura e dura com ritmo elevado", em "Cecè", uma obra nunca apresentada em Portugal.

"[As peças] São três pequenos tratados, no sentido de serem curtos, porque em termos de conteúdos são grandes com focos diferentes. Têm estilos diferentes entre si, todas elas abarcam alguma coisa da nossa existência, como no fundo faz o teatro, falando de forma genérica. A seleção tem a ver com o facto de serem contrastantes", explanou o encenador, que também traduziu os textos e atua, contracenando com Joana Africano e Jorge Mota.

A tradução de "Cecè" surgiu de uma proposta, porque não existia ainda em língua portuguesa, mas admitiu ter sido "mal feita", "há muito tempo". Deu, porém, para as "pessoas perceberem do que se tratava".

Depois seguiram-se os restantes textos, uma "experiência nova e interessante", porque dá a possibilidade de "depurar tudo em processo de leitura com os atores", ou seja, é uma "tradução feita para ser representada".

"O facto de me desdobrar [em três] é `igual ao litro`. Acho que quantas mais coisas fizer, menos me chateio. Como jovem encenador há uma coisa muito boa em ser ator, é que consigo mais facilmente explicar que ritmo pretendo. Porque posso adotar o ritmo que quero como intérprete, o que significa que consigo explicar de uma forma mais direta do que se estivesse de fora", disse.

O que mais fascina Simão do Vale Africano na obra de Luigi Pirandello é a forma como este construía as personagens, sendo "visitado" por elas que iam ganhando forma na sua cabeça. E uma das personagens típicas do italiano é interpretada pelo próprio encenador na primeira peça.

"[É uma personagem que] por dentro tem algum tipo de conflito ou guerra interior, e que é completamente tamponada pelo diálogo escrito de forma muito educada entre as personagens. Ele [Pirandello] tem esta teia de diálogo pela qual os personagens `furam` para se manifestarem, o que os mantém numa suspensão retórica que é maravilhosa. Isso é o que me fascina como encenador e intérprete", contemplou.

A associação das obras à política é relevante, visto que Pirandello era um confesso simpatizante do regime fascista do ditador italiano Benito Mussolini, mas Simão do Vale Africano não vê correlação entre a ideologia e o seu teatro.

"Normalmente temos a associação do fascismo como uma coisa má, negra, violenta, ostracizante e, pela obra de Pirandello, não há nada disso, bem pelo contrário. Há um entendimento das pessoas que é fino, cuidado e sensível. Era um observador, não creio que uma pessoa assim seja de esquerda ou de direita, é um grande artista, ponto final", declarou, sublinhando ainda que, "pelos seus escritos e testemunhos", o dramaturgo juntou-se ao partido fascista "em forma de protesto".

Em suma, a mensagem do ato "é o que as pessoas apanharem dela", porque "cada uma das peças abrange uma temática fundamental diferente", uma da vida, outra das relações amorosas e a última da corrupção e compadrio. Mas Simão do Vale Africano garantiu não haver "mensagem nenhuma".

"Quando faço as coisas tenho a minha linha de interpretação, mas não garanto que a esteja a passar. As pessoas ao verem levarão para casa o que quiserem. Quanto mais mensagens houver numa plateia, melhor é, teoricamente. Não tenho a ideia de passar uma mensagem, não me preocupo muito com isso. Se calhar devia. Mas preocupa-me que as pessoas percebam os contrastes de energias e que a história se perceba o melhor possível. O resto, cada um interpreta à sua maneira. Há pessoas que vão odiar [a personagem] Cecè, outros vão amar", finalizou.