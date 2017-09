Simpósio internacional de computação sonora e musical estreia-se em Portugal

Lusa25 Set, 2017, 07:37 | Cultura

O evento vai ter como tema "Tecnologia musical com swing" e é coorganizado pelo INESC-TEC, pela Orquestra Jazz de Matosinhos e pelo laboratório interdisciplinar PRISM, do Centro Nacional de Investigação Científica, em França, de acordo com a página do simpósio.

Até quinta-feira, o simpósio vai ter como oradores de destaque (`keynote speakers`, em inglês) Amílcar Cardoso, da Universidade de Coimbra, Margaret Schedel, da Universidade de Stony Brook, nos Estados Unidos, Peter Vuust, da Universidade de Aarhus, na Holanda, e Carlos Guedes, da Universidade de Nova Iorque em Abu Dhabi.

"A música não é apenas sobre o som, mas também sobre o movimento: dos movimentos altamente capazes de músicos individuais ao bater de pé involuntário, transformando-se na sincronização de mil bailarinos. A tecnologia pode ser entusiasmante em si, mas não há nada tão motivante como tecnologia musical quando é usada para aprofundar a nossa capacidade de trabalharmos juntos, mexermo-nos juntos, dançarmos juntos", pode ler-se na página do simpósio.

Ao longo dos quatro dias, o programa científico vai ter lugar na Câmara Municipal de Matosinhos, que apoia o evento, enquanto, nos serões, o programa musical vai decorrer no Centro de Alto Rendimento Artístico da Real Vinícola, onde a Orquestra Jazz de Matosinhos vai passar a estar sediada.

Entre os intérpretes do programa musical vai estar precisamente a Orquestra Jazz de Matosinhos, na quarta-feira, enquanto o Quarteto de Cordas de Matosinhos vai atuar na terça-feira, no salão nobre do edifício da câmara.