Sinfonieta de Lisboa abre 7.ª edição do Festival de Música de Setúbal

Lusa 02 Mai, 2017, 20:52 | Cultura

A violoncelista Sofia Azevedo e os violinistas Lia Yeranosyan, Josefina Fernandes e Joana Praça fazem igualmente parte do concerto de abertura da 7.ª edição do Festival de Música de Setúbal, que vai decorrer de 25 a 28 de maio, anunciou hoje o seu diretor, Ian Ritchie.

"Migração" é o tema da edição deste ano do festival, que prestará atenção particular à `interrelação` de culturas, na Península Ibérica

O programa do concerto de abertura combina obras do barroco tardio, como concertos de Handel e de Charles Avison, com expressões neoclássicas de compositores do século XX, como Stavinsky e Panufnik, contemplando peças como o Concerto Grosso Op. 6 n.º 1, de Handel, o Concerto em ré maior, de Stravinsky, o Concerto Grosso n.º 5, de Avison, sobre Scarlatti, a Suite de Danças Ibéricas, de Raul Avelãs, a Suite Polaca Antiga, de Panufnik, e Danças Romenas, de Bartok.

No dia 26, logo a partir da manhã, centenas de jovens de escolas do segundo ciclo do concelho de Setúbal participam no desfile de percussão, coordenados por Fernando Molina, que dirige o projeto. Os jovens saem do auditório José Afonso, percorrem as ruas até à Avenida Luísa Todi, e terminam no fórum que leva o nome da cantora lírica setubalense.

À tarde, na igreja de S. Simão, em Vila Fresca de Azeitão, a Camerata do Festival de Setúbal e o guitarrista bósnio-herzegovino Dejan Ivanovich, dirigidos pelo maestro Kerem Hasam, darão um concerto intitulado "Cordas Ibéricas", no qual interpretarão composições de Joly Braga Santos (Concerto para cordas em ré) e de António Garcia Abril (Concerto mudéjar para guitarra).

A guitarra, o violino e a voz terão a primazia nesta edição do festival, segundo o diretor do certame.

Os compositores escolhidos também tiveram, em algumas situações, o estatuto de migrantes, segundo Ian Ritchie, dando como exemplo os casos de Domenico Scarlatti, o compositor de Nápoles, que atravessou a Europa e serviu as cortes de Lisboa e Madrid, e de Handel, o compositor alemão que trabalhou em Itália e que se fixou em Londres, acabando por obter a cidadania inglesa.

"Ventos Ibéricos" é o título do concerto da noite de sexta-feira, no Fórum Municipal Luísa Todi, com a Grand Union Orchestra, o coro Setúbal Voz, a Academia Luísa Todi e os conservatórios regionais de Setúbal e Palmela.

Com direção do maestro Tony Haynes, o espetáculo assinalará os 600 anos dos Descobrimentos.

No sábado, logo pela manhã, haverá música nas ruas da baixa da cidade, com destaque para novos compositores setubalenses, numa reação à exposição de João Francisco Vilhena - "Lanzarote - Janela de Saramago".

Na Casa da Avenida, os violinistas Joana Praça e Josefina Fernandes, os guitarristas Maria Beatriz de Oliveira e Francisco Canteiro interpretarão obras dos compositores Inês Madeira Lopes e Tiago Cabrita.

Também à tarde, mas no Museu do Trabalho Michel Giacometti, o Ensemble Juvenil de Setúbal interpretará António Laertes, James Moriartry, João Godinho e François Choiselat.

À noite, no Fórum Luísa Todi, ouvir-se-á Manuel de Falla pelo Orpheus Trio, com músicos da escola de Guitarras de Lisboa, da Universidade de Évora, do Conservatório Regional de Setúbal, da Academia Luísa Todi e elementos da Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo (APPDA).

Intitulado "Guitarras migrantes", este espetáculo conta ainda com participações de Marco Alonso, na guitarra de flamenco, Pedro Mestre e o Campaniça Trio, Pedro Castro, na guitarra portuguesa, e a fadista Teresinha Landeiro.

À noite, na Casa da Avenida, será recriado o ambiente fadista da Mesa de Frades, com Teresinha Landeiro (voz), Pedro Castro (guitarra portuguesa), André Ramos (viola) e Francisco Gaspar (viola baixo).

No último dia do festival, a manhã será dedicada às "Vozes ibéricas", um projeto de escrita de canções, com coros das escolas do primeiro ciclo, elementos da Associação Portuguesa de Pais e Amigos Do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM), o Coral Infantil de Setúbal, músicos convidados e o coordenador e diretor do projeto, Carlos Barreto Xavier.

À tarde, na Casa da Avenida, João Francisco Vilhena, João Brites, diretor de O Bando, e Pilar del Rio, da Fundação José Saramago, participarão numa conversa sobre "A jangada de pedra".

"Migrações ibéricas" é o título do concerto de encerramento do certame, que decorrerá na igreja do Convento de Jesus.

O guitarrista Dejan Ivanovich, o Coro Gulbenkian e o Conservatório Regional de Setúbal, dirigidos pelo maestro Paulo Lourenço, interpretarão composições de Castelnuovo-Tedesco, Lopes Graça e António Laertes.