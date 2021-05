Síria. Memorial de guerra com 4500 anos

Os montes destacados na paisagem desértica, normalmente, são artificiais e escondem estruturas arqueológicas.







O Monumento Branco não foge à regra. O complexo funerário é há muito estudado, mas era interpretado como espécie de vala comum.





Localizado no norte da Síria, na margem esquerda do rio Eufrates, o Monumento Branco é um cemitério vertical composto por vários túmulos secundários.







O estudo arqueológico desenvolvido por arqueólogos da Universidade de Toronto incidiram nas práticas mortuárias encontradas nestes sepultamentos, atribuídos ao terceiro milénio a.C. na grande Mesopotâmia.







Superfície ondulada do Monumento Branco - Universidade de Toronto



Depois de compararem com outras estruturas funerárias da região, os investigadores apuraram que a estrutura havia tido três fases construtivas muito cuidadas e a deposição dos corpos era organizada, bem diferente dos enterramentos noutros locais, onde os mortos eram colocados acaso.







Os autores acreditam que o Monumento Branco sugere um memorial a um exército que usava bigas em batalha.







"Os antigos homenageavam aqueles que morriam em batalha, assim como nós", explica a autora do estudo, Anne Porter, da Universidade de Toronto, citada no

E acrescenta: "Não sabemos se foram os vencedores ou os perdedores daquela batalha. Sabemos aquelas populações levaram os corpos dos mortos de algum outro lugar, talvez muito depois do combate, e os enterraram num monte enorme que era visível a quilómetros de distância".





"A metódica construção revelada neste túmulo poderá ser indicadora de se estar perante o primeiro memorial de guerra organizado, conhecido no mundo".





A investigação arqueológica classifica este Monumento Branco como "grande empreitada para a época", que serviria para enviar uma mensagem às populações vizinhas.







Universidade de Toronto

Dos espaços funerários, os arqueólogos resgataram inúmeros potes cerâmicos usados em contextos rituais e do quotidiano. A informação do tipo de cerâmica utilizada ajuda a enquadrar as populações na Idade do Bronze.