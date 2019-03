`Smog` de poesia e arte "invade" a ilha Terceira

Lusa27 Mar, 2019, 17:45 | Cultura

Carlos Bessa, presidente da direção do IAC, refere que "não se sabe nem se quer definir a poesia" e que, com o termo `smog`, pretende-se "sublinhar isso mesmo, a riqueza e a multiplicidade da poesia, cujos contornos, qual `sfumato`, se diluem dentro de cada leitor, de cada ouvinte".

O IAC pretende com esta iniciativa "dar visibilidade à literatura açoriana, divulgar poetas com obra relevante, embora alguns sejam pouco conhecidos, por assumir a ilha como um espaço de criatividade e de sonho".

O evento que está a decorrer em Angra do Heroísmo, cidade património da humanidade, classificada pela UNESCO em 1983, alude, por exemplo, à poetisa Natália Correia - autodenominada "poeta" -, que, segundo Carlos Bessa, "também pode ser degustada", tendo sido levada para os restaurantes.

"E para os bares e cafés da cidade. Porque achamos que ela tem tanto de celebração e tradição como de excesso e desassossego. Quisemos ainda sublinhar o lado insólito e transgressor que a poesia também possui, os vasos comunicantes com o vinho, o chocolate, as canções. Ou realçar como é generosa e rica em esperança, levando-a até à prisão", declara o responsável pelo IAC.

A convite do IAC, os poetas António de Névada e Luísa Ribeiro selecionaram poetas e poemas dos Açores, nacionais e internacionais para os autocarros, para os bares, cafés e restaurantes.

Carlos Bessa destaca a homenagem a Mário Cabral (1963-2017), que "passou pela cidade como um cometa", recordando-se ainda no âmbito do festival a artista Turlu (Maria Angelina de Sousa), que "encantou sucessivas gerações de açorianos", tendo sido pedido ao poeta, performer e editor Nuno Moura que fosse a Angra do Heroísmo para uma residência artística.

O IAC convidou para "falar de poemas e de livros aqueles que com eles trabalham", como Fernando Pinto do Amaral e Pedro Mexia, que partilharão experiências e livros na Biblioteca e Arquivo Luís da Silva Ribeiro.

Integrado neste evento, será exibido pela primeira vez nos Açores o filme "Só dez por cento é mentira", de Pedro Cézar, sobre o poeta brasileiro Manoel de Barros e a sua reinvenção da língua portuguesa, tendo sido associada a exposição/instalação de vídeo "Nuvens", da artista Diana Coelho.

Para o presidente da direção do IAC, SMOG "é por isso a poesia em festa", a prova de que "há muitos e diversos poetas açorianos" e que o seu "elevado número não permitiu dar voz a todos".