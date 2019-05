Partilhar o artigo Solidariedade com Notre-Dame na cerimónia de entrega do prémio Pritzker Imprimir o artigo Solidariedade com Notre-Dame na cerimónia de entrega do prémio Pritzker Enviar por email o artigo Solidariedade com Notre-Dame na cerimónia de entrega do prémio Pritzker Aumentar a fonte do artigo Solidariedade com Notre-Dame na cerimónia de entrega do prémio Pritzker Diminuir a fonte do artigo Solidariedade com Notre-Dame na cerimónia de entrega do prémio Pritzker Ouvir o artigo Solidariedade com Notre-Dame na cerimónia de entrega do prémio Pritzker

Tópicos:

Hiroshima, Hyatt Tom Pritzker, Japão, Nascido, Notre Dame Devemos, Oriente Ocidente, Pinault,