Sophia de Mello Breyner Andresen condecorada com o Grande-colar da Ordem de Sant`iago da Espada

O Presidente da República condecorou Sophia de Mello Breyner Andresen com o Grande-Colar da Ordem de Sant'iago da Espada, um alto grau concedido habitualmente a Chefes de Estado. O anúncio foi feito no Teatro Nacional de São Carlos, no concerto que encerrou as comemorações do centenário do nascimento da escritora.