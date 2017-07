Soprano Filipa Portela venceu o 19.º Concurso de Interpretação do Estoril/2017

Lusa 17 Jul, 2017, 17:21 | Cultura

O Prémio permite à soprano Filipa Portela, de 29 anos, participar, no próximo ano, em vários concertos, nomeadamente com a Orquestra Sinfónica Portuguesa, a Orquestra Clássica do Sul, a Filarmonia das Beiras e a Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras.

Também no próximo ano, Filipa Portela, que terminou este ano a Licenciatura em Música, na Variante Canto, no Real Conservatório da Escócia, com o "Escom First Class Honours Degree", irá participar no 44.º Festival de Estoril-Lisboa, no 39.º Festival Internacional de Música da Póvoa de Varzim e no Cistermúsica - XXIII Festival de Música de Alcobaça, e também efetuar uma gravação na RDP/Antena 2.

No 2.º lugar ficou Raquel Saraiva, de 29 anos, em fagote, que receberá um prémio no valor pecuniário de mil euros. O 3.º prémio, no valor de 750 euros, foi em ex-aequo para Maria Nabeiro, de 19 anos (violoncelo) e Marina Pacheco, de 31 anos.

O Prémio do Público, no valor de 250 euros, foi ex-aequo para as sopranos Filipa Portela e Marina Pacheco.

O júri foi presidio pela maestrina Maria Teresa de Macedo, e constituído ainda por Nuno Pólvora, do Teatro Nacional de São Carlos, e Mário Marques, em representação do Festival Estoril Lisboa, que organiza a competição.

Filipa Portela, a vencedora do certame, realizou, em 2015, um estágio profissional na "Operação Nariz Vermelho", como "Doutora Palhaço", tendo feito visitas semanais a hospitais no Porto, em Coimbra e em Braga.

Participou no Curso Internacional de Música Vocal, organizado pela Universidade de Aveiro. No ano passado, participou na ópera "La Bohème", de Puccini, tendo interpretado o papel de Musetta, numa produção da companhia Opera Bamba, em Paisley, na Escócia.

Participou no Curso Internacional de Música Vocal organizado pela Universidade de Aveiro.

Com a bolsa de Especialização e Aperfeiçoamento Artístico, da GDA (Gestão dos Direitos dos Artistas), finalizou a licenciatura em Música, na Variante Canto, pela Universidade de Aveiro.

Este ano foi finalista do concurso Governor`s Prize, no Royal Conservatoire of Scotland.