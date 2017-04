Souto de Moura põe Bragança a conversar sobre arquitetura no Plast&cine 2017

Lusa 21 Abr, 2017, 07:23 | Cultura

Ao longo do dia de hoje e no sábado, Bragança junta Souto de Moura e Siza Vieira, os dois arquitetos portugueses distinguidos com o prémio Pritzker, além de vários convidados, e promove exposições, conferências, espetáculos, envolvendo também a comunidade local.

Esta será a segunda vez que a cidade transmontana acolhe o Plast&cine, depois de, em 2015, a pintora transmontana Graça Morais ter sido a homenageada no evento, resultado de uma parceria entre a Câmara de Bragança e a Editorial Novembro - Edições Cão Menor.

Há sete anos que o Plast&cine homenageia, em cada edição, uma figura das Artes e a sua obra com eventos que permitem revisitar o espólio e o legado artístico e a interação de diferentes públicos, contando para o efeito com a presença do homenageado.

O Plast&cine homenageou, em 2009, Emília Nadal, no ano seguinte José Rodrigues, em 2011, Cruzeiro Seixas, em 2012, Roberto Chichorro e, em 2013, Júlio Pomar, tendo as primeiras edições decorrido na cidade de Lamego.

Eduardo Souto de Moura é a personalidade em destaque nesta edição em Bragança, cidade onde assinou dois projetos de espaços culturais emblemáticos, nomeadamente o Centro de Interpretação da Cultura Sefardita do Nordeste Transmontano e o Centro de Arte Contemporânea Graça Morais.

Os dois equipamentos culturais localizam-se na rua Abílio Beça, que é já conhecida como "a rua dos museus".

É no Centro de Arte Contemporânea que vão decorrer alguns dos eventos previstos para hoje e sábado.

Hoje será inaugurada a exposição "Eduardo Souto de Moura - Proporção e Desígnio" e realizar-se-á a iniciativa "À conversa com Souto Moura e Siza Vieira", conduzida pela jornalista Ana Sousa Dias.

Entre os dois eventos, está também programada uma visita ao Centro de Interpretação da Cultura Sefardita.

A homenagem começa, contudo, na rua, em plena praça da Sé, a zona central da cidade que acolherá uma exposição de arte pública realizada pelos alunos das escolas e por utentes das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) de Bragança.

Das escolas e das IPSS da cidade surgiram também outros trabalhos sobre o homenageado que podem ser visitados na exposição, a inaugurar no Centro de Fotografia Georges Dussaud.

Esta edição do Plast&cine conta com a colaboração da ATARQUI, a Associação Transmontana de Arquitetos, que preparou a exposição "Arquitetura na Rua", apontada pela organização como "um dos momentos altos do evento".

Trabalhos da autoria de 14 arquitetos vão ser mostrados em expositores, nas montras e fachadas de lojas comerciais do centro da cidade, segundo a organização.

Outro dos destaques desta edição fica reservado para o segundo dia do programa com a conferência "Conversas de Arquitetos", no Centro de Arte Contemporânea Graça Morais.

A iniciativa "vai tratar da arquitetura tradicional na atualidade, sem esquecer os temas que são caros à região como os "Pombais do Nordeste Transmontano", "Construção sustentável/ecológica" e "Reboco/revestimento tradicional", entre outros".

A obra de Souto Moura no Centro de Arte Contemporânea de Bragança será o tema da conferência de encerramento, precedida pelo lançamento do livro "PLAST&CINE 2015 Graça Morais, Vida e Obra" alusivo à homenagem feita, em 2015, à pintora transmontana.

O Plast&cine 2017 encerra com o espetáculo teatral "Variações de António", no Teatro Municipal de Bragança.