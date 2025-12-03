Spotify Wrapped. Publicada retroespetiva anual da plataforma de música

do Spotify foi publicada esta quarta-feira. O lançamento veio após dias de especulações, com várias publicações nas redes sociais.O Spotify Wrapped já é uma tradição dos utilizadores da plataforma de streaming de músicas e podcasts, que todos os anos aguardam pelas músicas e álbuns mais ouvidos dos últimos 12 meses, tanto a nível global, como individual, mas a contagem é feita apenas de 1 de janeiro até meados de novembro.Assim que se a abre a aplicação (com a atualização mais recente), os utilizadores têm acesso a um carrossel de apresentações, que mostram as músicas e os artistas mais ouvidos, assim como podcasts e o tempo passado na plataforma.Qualquer música que tenha sido ouvida por 30 segundo ou mais, é elegível a constar na lista, sendo que o chart é calculado pelo número de vezes que a música ou podcast foi ouvido. Já os artistas mais ouvidos serão listados através do número de canções ouvidas.A plataforma também disponibiliza os artistas mais ouvidos a nível global e nacional. Se a artistas mais ouvida a nível mundial e em Portugal foi Taylor Swift, a música mais ouvida a nível nacional foi “Tata”, de Slow J. 2024 foi o primeiro ano em que o top3 de músicas mais ouvidas em Portugal foi totalmente preenchido por artistas nacionais.A retroespetiva é anunciada todos os anos, entre os dias 30 de novembro e 6 de dezembro, tendo a tradição começado em 2016. O sucesso levou outras plataformas, como a Apple Music, a Amazon Music e o Youtube a adotarem estratégias semelhantes.