Surma e Rodrigo Leão entre portugueses em destaque no festival Waves Vienna

De acordo com a plataforma Why Portugal, além de Rodrigo Leão e Surma, foram ainda anunciados concertos de Holy Nothing, The Miami Flu e We Bless This Mess.

O festival Waves Vienna decorrerá de 27 a 29 de setembro e dedicará este ano atenção ao panorama musical de Portugal e da Eslováquia, sob o tema "East meets West".

"Os principais destaques do evento serão dedicados a conteúdos destes dois países, tanto no que diz respeito à programação de `showcases` e espetáculos ao vivo, como em relação à programação profissional do evento", refere a plataforma Why Portugal.

Além dos concertos, o festival realizará ainda uma conferência internacional sobre a indústria da música, em particular sobre os mercados português e eslovaco.

A presença nacional no Waves Vienna acontece um ano depois de Portugal ter estado em foco no Eurosonic, na Holanda, e depois de a Áustria ter sido o país de relevo na mais recente edição do Westway Lab, que se realizou recentemente em Guimarães.

Segundo a Why Portugal, a presença em mais um festival vocacionado para profissionais vai permitir "aumentar exponencialmente as possibilidades de exportação" da música portuguesa.

Em 2017, Nuno Saraiva, da Why Portugal, disse à Lusa que a escolha de Portugal como país convidado do festival Eurosonic deu um retorno de cerca de 900 mil euros para o mercado da música portuguesa.