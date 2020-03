Suspenso projeto de `chef` luso-americana para televisão norte-americana

"Todos os projetos que tinha marcados até ao verão foram cancelados", afirmou Maria Lawton. "Este ano a ideia era angariar fundos para a segunda temporada e isso não vai acontecer", acrescentou.

"Maria`s Portuguese Table" fez história ao ser a primeira série sobre culinária portuguesa toda falada em inglês e feita para a televisão norte-americana, tendo alcançado sucesso depois de estrear na PBS Rhode Island em janeiro de 2019.

A segunda temporada tem um orçamento previsto de 600 mil dólares para dez episódios e gravações planeadas para a Terceira, Faial, Pico, São Jorge, Graciosa (em Portugal), Massachusetts, Nova Jersey e Nova Iorque (EUA). O plano passava por levantar este financiamento em 2020.

No entanto, os eventos foram cancelados e Maria Lawton está isolada há várias semanas depois de, no início de março, ter participado numa conferência em Foxborough, Massachusetts, com milhares de visitantes. "Quando regressei coloquei-me em quarentena voluntária, mesmo antes de os governos estaduais o fazerem, porque estava a seguir a situação na Europa", contou.

Os Estados Unidos são agora o país com maior número de infeções por covid-19, 132.637 casos, e várias regiões ordenaram aos cidadãos que fiquem em casa para mitigar a propagação do vírus SARS-CoV-2, ordens distintas em vários dos estados.

"Todos os estados têm de estar em sintonia para lutar contra a pandemia", disse Maria Lawton. "Isto não pode ser feito aos bocados, toda a gente tem de cooperar e partilhar", sustentou.

A `chef` açoriana tem usado a sua presença em redes sociais para opinar sobre a forma como a crise está a ser gerida, algo que nunca tinha feito no passado.

"Sempre fui independente e fiz questão de manter as minhas opiniões pessoais privadas", afirmou. Agora é diferente: "A lição a aprender é que temos de pôr pessoas de mente e coração saudáveis na liderança", disse. "Já não podemos continuar a ficar satisfeitos com líderes fracos ao comando", defendeu.

Lawton também decidiu iniciar transmissões ao vivo através da rede social Facebook Live, uma forma de se aproximar das pessoas que se encontram isoladas por causa da pandemia.

"Tenho uma comunidade maravilhosa de seguidores", disse a `chef`, revelando que a primeira transmissão teve um alcance de 25 mil pessoas, muitos deles lusodescendentes.

"Os portugueses são tão resilientes. Somos fortes, aprendemos muitas lições com as nossas famílias que sofreram bastante, os nossos avós", acrescentou. "Agora compreendemos isso tudo, mais que em qualquer altura no passado", concluiu.

O resultado da experiência foi positivo e por isso Maria Lawton pondera continuar a fazer transmissões ao vivo, sublinhando que "há muitas pessoas que estão completamente sozinhas" a enfrentar esta situação.

"Apesar de estarmos longe uns dos outros, separados por terra e mar, somos uma linha linear", afirmou. "Os nossos corações estão juntos. Rezo pela minha família e amigos em Portugal e em partes diferentes dos Estados Unidos e penso que toda a gente está a sentir o mesmo", explicou.

Embora sem previsão de data para retomar a preparação da segunda temporada, Maria Lawton referiu que as duas excursões aos Açores organizadas pelo clube de viagens da PBS Rhode Island, devido à popularidade da primeira temporada, continuam marcadas para a última semana de setembro e primeira de outubro. "Ainda não houve cancelamentos", disse a `chef`. A esperança é que, por essa altura, a situação tenha regressado alguma normalidade.

"Penso que estamos todos a sofrer pelo que perdemos tão repentinamente", considerou. "Quando isto acabar, quero que o mundo celebre, que tenha a maior festa de sempre", declarou.

Nascida em São Miguel, Maria Lawton emigrou com a família para os Estados Unidos aos seis anos de idade. Em 2014, publicou o livro de receitas "Azorean Cooking: From My Table to Yours", um `best-seller` que lhe abriu as portas e precedeu o desenvolvimento da série "Maria`s Portuguese Table", que realizou em colaboração com a produtora Cineasta Digital do lusodescendente Dean Câmara.