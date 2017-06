Swans ou Bon Iver é a questão da segunda noite do festival

Lusa 09 Jun, 2017, 11:20 | Cultura

Os Swans de Michael Gira passaram pelo Parque da Cidade do Porto em 2013, estando agora presentes no palco . (ponto, antigo ATP) para mostrar "The Glowing Man", o último disco de estúdio do alinhamento atual da banda que ressurgiu em 2010, enquanto Bon Iver atuam no Primavera Sound depois de terem cancelado a digressão europeia "por razões pessoais".

O dia de hoje, já com os quatro palcos em funcionamento, começa às 17:00, com os portugueses First Breath After Coma, que continuam em digressão com o disco "Drifter", do ano passado, seguindos de Jeremy Jay às 17:45 e Pond dez minutos depois.

Os norte-americanos Whitney regressam a palcos nacionais às 18:50 de hoje, um ano depois de terem marcado presença em Paredes de Coura, coincidindo com a atuação de Royal Trux, autores de discos como "Accelerator", que se coloca "lado a lado com o consagrado rock clássico que de forma tão brilhante subverte", como escreveu a publicação digital Pitchfork.

Às 19:50 entra em palco a cantautora Angel Olsen, que apresenta no NOS Primavera Sound o disco do ano passado "My Woman, seguindo-se o regresso de Sleaford Mods a Portugal, às 20:30.

Pela noite dentro há nomes como Teenage Fanclub (21:00), Nikki Lane (21:00), Julien Baker (22:30), Skepta (23:55), Hamilton Leithauser (00:00 de sexta-feira para sábado), King Gizzard & The Lizard Wizard (01:00 de sábado), Nicholas Jaar (01:00), prosseguindo até às 05:00 no palco Pitchfork com Cymbals Eat Guitars, Richie Hawtin e Mano Le Tough.

O sexto Primavera Sound termina no sábado com a presença de artistas como Japandroids, Black Angels, Death Grips ou Aphex Twin, entre muitos outros.