Takahara Suiko prova que música e véu islâmico não são incompatíveis

"Podemos fazer música e, ao mesmo tempo, usar o hijab [véu islâmico]. As duas coisas não entram em colisão. A música é uma forma de expressão, o que se veste é outra coisa", distingue, em entrevista à agência Lusa.

Aliás, "é bastante comum na Malásia fazer-se música usando o hijab", assinala, apontando o caso de Yuna, artista pop malaia, baseada nos Estados Unidos.

Takahara Suiko usa o véu desde os dez anos, "não por religião" -- embora seja muçulmana --, mas simplesmente porque lhe fica bem. "É como alguém usar um casaco ou querer usar uma saia. Para mim, é um pedaço de roupa, não é um problema", frisa.

"Não carrego o islão comigo quando uso o hijab, só gosto de o usar, uso porque quero", repete, explicando que é muçulmana praticante, mas não faz proselitismo, nem anda por aí a dizer "vejam, sou muçulmana, uso o hijab".

"Algumas pessoas usam-no por uma questão de fé, mas para mim tem até um lado científico: se o usares, no meio do sol, pelo menos não queimas a cabeça, salva-te de um escaldão. Podes usar um hijab de qualquer cor, quando quiseres. É glamoroso", considera, assegurando que nunca sofreu nenhuma discriminação ou racismo por usar o véu. Na verdade, reconhece, o véu tem-lhe granjeado mais atenção.

Os The Venopian Solitude acabam de lançar um segundo álbum e estão quase a terminar a digressão pela Europa (ainda vão a Espanha antes de regressarem à Ásia).

Takahara reconhece que ficou "doida" com a reação do público do Festival Músicas do Mundo, que começou no dia 18 e termina no sábado.

"Não escrevo sobre amor, porque há tantas canções de amor e não sou assim tão boa a escrever sobre isso", diz Takahara Suiko, que, em 2009, foi expulsa de uma banda e começou a carregar as suas músicas diretamente para o YouTube, que era "uma plataforma espetacular, em que se podia partilhar o que se quisesse". Já não o faz -- até porque ganhou uma banda em 2013, quando assinou com uma produtora. "Tenho amigos agora, posso partilhar ideias com eles", regista.

"Tento escrever sobre as coisas por que passamos, enquanto seres humanos, enquanto cidadãos da Malásia, sobre assuntos que surgem na comunidade", contrapõe.

Por exemplo, escreveu uma letra sobre incesto. "Li um punhado de notícias, senti-me desconfortável e zangada, e escrevi uma canção sobre isso. Geralmente é este o processo, escrevo quando estou zangada. Para não ficar zangada com as pessoas, canalizo a raiva para as canções", conta.

Mas Takahara Suiko não escreve só sobre coisas sérias. "Uma vez fiquei sem chocolates -- tenho sempre um armazenamento -- e escrevi sobre isso", recorda.

Sobre o seu país, diz que "está a mudar para melhor, as pessoas estão mais abertas".

Depois de 61 anos do mesmo partido no poder, a Frente Nacional, "o desafio é construir", resume a artista. "O anterior governo estava a roubar o povo e estamos a tentar consertar isso. Vai demorar algum tempo, mas as pessoas estão impacientes, `já passou um ano e o que fizeram?`. Este ano serviu para limpar a sujeira [do passado], portanto ainda não vimos grandes progressos", reconhece.

Na Malásia, "já não se vai para a prisão por se dizer algo que o governo devia ouvir". O que aconteceu durante 61 anos de governo -- "se criticássemos o governo, íamos para a prisão". O novo poder -- conquista pela coligação da oposição Pacto pela Esperança -- "não tem outra hipótese senão ouvir", realça.