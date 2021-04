Talentos nacionais em destaque na programação de maio e junho do Theatro Circo

Segundo a programação do Theatro Circo até junho, Hugo Calhim Cristovão & Joana Von Mayer Trindade apresentam o espetáculo de dança "Fecundação e alívio neste chão irredutível onde com gozo me insurjo" a dobrar, nos dias 06 e 07 de maio.

Em 15 de maio, um sábado, às 10:00, os Gator, the Alligator mostram o álbum "Mythical Super Bubble", na sala principal do Theatro, seguindo-se, no dia 21, a peça "Democracy Has Been Detected", de Diogo Freitas e Filipe Gouveia.

Um dia depois, são os Paraguaii a subir ao palco da sala da Avenida da Liberdade, quando estão prestes a lançar o quinto álbum, intitulado "Propeller", segundo o comunicado do Theatro Circo.

No dia 28 de maio, os Artistas Unidos levam "Morte de um Caixeiro Viajante" a Braga, um dia antes de B Fachada apresentar o seu mais recente álbum.

Nos dias 04 e 05 de junho, há nova sessão dupla, desta feita dos bracarenses Mão Morta, enquanto o projeto Papercutz, de Bruno Miguel, atua no Theatro Circo no dia 11 de junho. Um dia depois é a vez de Captain Boy.

No dia 25 desse mês, JP Coimbra apresenta o álbum "Vibra" ao vivo em Braga. Por seu lado, Marta Ren vai encerrar a programação de junho, no dia 26.

Portugal Continental entrou, às 00:00 de 15 de janeiro, num novo confinamento geral, devido ao agravamento da pandemia de covid-19, que incluiu o encerramento de todos os equipamentos culturais.

Entretanto, em 15 de março, iniciou-se um `plano de desconfinamento` que previa a reabertura de salas de espetáculos, teatros e auditórios a partir de 19 de abril.

A nova fase de desconfinamento e reabertura de atividade, a 03 de maio, permite a realização de grandes eventos exteriores e eventos interiores com diminuição de lotação.