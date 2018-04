Tanto tempo de antena que não é por causa de uma estreia, lamenta João Pedro Vaz

Lusa06 Abr, 2018, 09:04 | Cultura

Em declarações à Lusa a propósito dos resultados dos concursos de apoio sustentado da Direção-Geral das Artes (DGArtes), que têm suscitado contestação e que vão ter protestos, hoje, em várias cidades do país, João Pedro Vaz mostrou-se "muito triste por o setor estar a ter tanto tempo de antena e não ser por causa de um festival ou por causa de uma estreia, que durante o ano fica na sombra".

"De repente há toda esta polémica, há fóruns, deputados a falar e, às vezes, o trabalho propriamente dito fica mais na sombra. Isto também é um contributo que todos temos de dar para a própria cultura em Portugal", afirmou o também ator e encenador, que dirige uma das estruturas bem classificadas na área dos cruzamentos disciplinares, e que lamentou ainda que a discussão esteja a ser feita com várias "imprecisões".

Para João Pedro Vaz, este "tipo de foco (que o setor está) a ter, muitos festivais, muitas companhias, muitas estreias mereciam tê-lo durante o resto do ano", deixando ainda um apelo à comunicação social: "Não façam só cobertura das polémicas, mas do trabalho também, porque seria uma dádiva".

Os concursos do Programa Sustentado da DGArtes, para os anos de 2018-2021, partiram com um montante global de 64,5 milhões de euros, em outubro, subiram aos 72,5 milhões, no início desta semana, perante a contestação no setor, e atingiram agora um total de 81,5 milhões de euros para os quatro anos.

Para 2018, o Programa de Apoio Sustentado tinha previsto inicialmente um montante de 15 milhões de euros, que agora ascende a 19,2 milhões com os dois reforços dos últimos dias.

O Programa de Apoio Sustentado às Artes 2018-2021 envolve seis áreas artísticas - circo contemporâneo e artes de rua, dança, artes visuais, cruzamentos disciplinares, música e teatro - tendo sido admitidas a concurso, este ano, 242 das 250 candidaturas apresentadas. Os resultados provisórios apontavam para a concessão de apoio a 140 companhias e projetos.

Estes dados deram origem a contestação no setor, e levaram o PCP e o Bloco de Esquerda a pedir a audição, com caráter de urgência, do ministro da Cultura e da diretora-geral das Artes, em comissão parlamentar.

O ministro Luís Filipe Castro Mendes vai estar presente, hoje, num debate de atualidade, na Assembleia da República, requerido pelo CDS sobre os "problemas na área da Cultura", regressando ao parlamento na terça-feira para a audição requerida.

Em comunicado, sindicatos e associações do setor anunciaram ações de protesto para sexta-feira em Lisboa, Porto, Coimbra, Beja, Funchal e Ponta Delgada, mantendo as manifestações apesar dos anúncios de reforços de verbas.