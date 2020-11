Teatro Académico de Gil Vicente em Coimbra com três criações que cruzam diferentes artes

O ciclo, que começa a 02 e termina a 15 de dezembro, vai contar com a apresentação de projetos de Dária Salgado, Susana Chiocca e Cristiana Nogueira, três "jovens investigadoras e criadoras que estão a pensar a criação contemporânea e a trabalhar num espaço entre as artes", afirmou à agência Lusa o diretor do TAGV, Fernando Matos de Oliveira.

Duas das artistas - Dária Salgado e Cristiana Nogueira - são doutorandas no Colégio das Artes da Universidade de Coimbra.

O ciclo procura dar palco a criações que trabalham num diálogo entre as diferentes linguagens artísticas.

"Expurgar: Derivações Sónicas e Espaciais", de Dária Salgado, estreia-se a 02 de dezembro, sendo um projeto "constituído por um universo sonoro criado em tempo real, explorando formas de composição através de imagens e técnicas de improvisação eletrónica".

Segue-se, no dia 05, a apresentação de "Bitcho", de Susana Chiocca, que trabalha a palavra, a partir de textos de Alberto Caeiro, Hugo Ball, Regina Guimarães e Tobias Hering, entre outros.

O ciclo encerra com "Crueza ou Inventário de um Erotismo Coletivo", de Cristiana Nogueira, a 15 de dezembro, uma criação que pretende questionar "as formas da violência contida nos corpos".

Segundo Fernando Matos de Oliveira, Dária Salgado apresenta "um predomínio da imagem em movimento", Cristiana Nogueira situa-se mais no trabalho "do corpo do `performer`", e Susana Chiocca explora o contexto "intermédia, tendo construído uma equipa interdisciplinar que trabalha com uma multiplicidade de dispositivos criativos", do som à imagem, passando pela `performance`.

"Este é um trabalho que permite pensar a criação e envolver nos projetos apresentados não apenas o público em geral, mas também a comunidade académica interessada nas artes", frisou o diretor do TAGV.